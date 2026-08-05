Массированная атака на Киев и область: почему не сбили баллистику и что известно о количестве жертв

В результате массированной российской атаки на Киев и Киевскую область погибли 17 человек, ещё 44 получили ранения. Россия запустила 24 баллистические ракеты, четыре ракеты "Циркон"/"Оникс" и 115 дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия нанесла ракетный удар по Киеву, причем основной целью стали складские помещения гражданских предприятий. Также под удар попали объекты инфраструктуры и железнодорожная станция. Среди поврежденных объектов — пивоваренная компания, склады строительных материалов и гражданская логистика.

Президент отметил, что ночная атака на Киев была масштабной. По его словам, во время удара Россия применила 24 баллистические ракеты, четыре ракеты "Циркон"/"Оникс" и еще 115 дронов, значительная часть которых была реактивной. Взрывы в Киеве привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

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"Балистические перехватчики — это то, что могло бы спасти жизни погибших сегодня", — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что задержки с поставкой таких систем или отказ от их передачи приводят к человеческим жертвам и разрушениям.

Президент также призвал партнеров ужесточить санкции против России. По его словам, значительная часть российских предприятий по производству баллистических ракет до сих пор не подпадает под санкции, поэтому необходимы новые меры со стороны "Группы семи" и ЕС. По словам Зеленского, это может стать дополнительным ответом на ракетный удар по Киеву и последствия атаки на Киев.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской области. В "Укрзализныце" сообщили, что на территории железнодорожной платформы возле подвергшихся атаке логистических центров в Броварском районе обнаружили погибших. На месте продолжают работать оперативные службы и ведутся восстановительные работы.

Кроме того, российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской области, применив баллистические ракеты и дроны. В Броварском районе масштабные пожары охватили складские помещения в Броварах, Великой Димерке, Квитневом и Победе. По последним данным, в области погибли 15 человек.

В столице в результате российского обстрела произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. В Киеве известно об одном погибшем и 26 пострадавших.