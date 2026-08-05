ВС РФ массировано атаковали Киев и область: погибли 15 человек, десятки получили ранения (видео)

В КГГА сообщили, что по состоянию на 6:35 службы по-прежнему продолжают работу по ликвидации последствий ночной вражеской атаки. А россияне продолжают атаковать Украину реактивными дронами.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 24 пострадавших в результате ночного обстрела столицы российскими войсками. 15 раненых были госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным медиков, погиб один человек.

Около часа ночи мэр города сообщил, что в одном из районов Киева в результате повторных взрывов была повреждена машина скорой помощи, водитель получил травмы.

А в Голосеевском районе из-под завалов складского помещения, где произошло обрушение, извлекли двух пострадавших. По состоянию на два часа ночи поисково-спасательная операция еще продолжалась.

В Киеве подверглись нападению складские помещения Фото: ГСЧС

В ГСЧС уточнили, что пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах локализованы. Ранее спасатели сообщали, что в ночь на 5 августа враг совершил массированный дронно-баллистический обстрел. В результате российского удара произошли пожары и разрушения в нескольких районах Киева:

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Оболонский район: по одному из адресов произошел пожар в нежилом здании. Один человек погиб, трое пострадали.

Святошинский район: в результате вражеского обстрела произошло возгорание в складском помещении одного из магазинов.

Деснянский район: пожар в двух нежилых зданиях.

Голосеевский район: в двух местах произошли пожары в одноэтажных нежилых зданиях. Пожары ликвидированы. 4 человека пострадали, из них 2 — госпитализированы.

Также сообщалось об утечке аммиака по другому адресу в этом районе Киева на территории промышленного предприятия.

"Спасатели перекрыли запорную арматуру. К счастью, угрозы для населения нет", — отметили в ГСЧС.

Что касается Киевской области, то там враг атаковал логистические, торговые и другие объекты. К сожалению, в ходе ночной вражеской атаки 14 человек погибли и 27 получили ранения. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время подразделения ГСЧС работают на четырех участках в Броварском районе, двух — в Бучанском и одном — в Фастовском районе.

В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары в складских зданиях в Броварах, поселке Великая Димерка, селе Квитневое и селе Победа.

В Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.

В Бучанском районе продолжается ликвидация пожара в складском здании в селе Чайки. В селе Софиевская Борщаговка ликвидирован пожар на территории логистического предприятия.

Согласно сообщениям Военно-воздушных сил Украины, атака на Украину продолжается, хотя в Киеве уже прозвучал сигнал об окончании тревоги. Россияне наносят удары с помощью дронов по различным регионам, в частности по Николаевской и Днепропетровской областям.

Напомним, Фокус писал о ночной атаке на Киев. Россияне обстреляли столицу баллистическими ракетами.

Тем временем в России был атакован очередной склад компании Wildberries, на этот раз в Тульской области.