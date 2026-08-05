Дым виден за десятки километров: дроны атаковали склад Wildberries в Тульской области РФ (видео)

Ночью 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался очередной склад компании Wildberries.

По предварительным данным, беспилотники нанесли удар по складу Wildberries в городе Алексин Тульской области. Об этом ранним утром сообщили OSINT-аналитики.

Известно, что перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны беспилотников. Вскоре в городе слышали пролет дронов и громкие взрывы на фоне атаки. После серии взрывов на объекте разразился сильный пожар, кадры которого распространяются в сети.

Кадры пожара на складе Wildberries в Тульской области РФ

Очевидцы в сети утверждают, что пожар виден на расстоянии десятков километров. Также на месте поднялся густой чёрный дым.

Также известно, что в Тульской области этой ночью была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Однако информации о ракетных ударах не поступало.

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Пожар на складе Wildberries в Тульской области РФ

На момент публикации официальных подтверждений попадания дронов в складские помещения Wildberries в Алексине не поступало.

Стоит отметить, что склад Wildberries в Алексине считается одним из крупнейших логистических объектов в регионе. Общая площадь комплекса составляет около 300 тысяч квадратных метров, что делает его особенно важным с точки зрения хранения и распределения товаров.

Напомним, 4 августа беспилотники атаковали склад Wildberries в Ленинградской области России.

Кроме того, 3 августа в России сгорел крупнейший склад Wildberries, расположенный во Владимирской области.