В России горит крупнейший логистический хаб Wildberries: пожар виден на километры вокруг

Украинские дроны атаковали один из самых больших логистических центров Wildberries во Владимирской области РФ.

3 августа под ударом оказался склад в деревне Хрястово площадью 171 900 квадратных метров, сообщает Telegram-канал Exilenova+, публикуя кадры очевидцев, на которых видно начало возгорания после прилета беспилотников.

По информации ресурса, этот объект является одним из самых больших логистических хабов компании и играет ключевую роль в распределении товаропотока между Московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской России.

Wildberries возле Хрястово — один из крупнейших в РФ Фото: Exilenova+

Как видно на опубликованных кадрах, пожар на складах разгорается, а черный столб дыма уже виден на много километров вокруг.

Строительство этого хаба стартовало возле деревни Хрястово в июне 2023 года. Тогда местные СМИ сообщали, что маркетплейс намеревался вложить него более 11 миллиардов рублей.

Відео дня

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил удар. По его словам, в Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения и пожар.

"Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности", — написал чиновник.

Wildberries возле Хрястово — далеко не первый склад, атакованный украинскими беспилотниками. Накануне под утро дроны ударили по большому логистическому комплексу Wildberries в Новосемейкино Самарской области, который стал десятым в списке командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, а перед этим был прилет по аналогичному объекту в Сарапуле Удмуртской Республики, примерно в 1400 км от границы с Украиной.

В ночь на 30 июля атакован склад Wildberries площадью около 90 тысяч квадратных километров в Пензенской области, а 31-го — во Владимире.

Удары по Wildberries стали ответом ВСУ за разрушение украинской логистики. Российские оккупанты уничтожают терминалы и сортировочные цеха "Новой почты", причем в результате этих атак есть и погибшие. Так, накануне под Харьковом после удара по терминалу погиб мужчина, а перед этим после атаки по "Новой почте" жертвами стали трое водителей компании.

По словам экономиста Тимофея Милованова, Россия повредила и разрушила более 400 отделений и терминалов "Новой почты". Погибли 26 сотрудников. Восстановление имущества обойдется в более чем 1 млрд грн. Компенсации клиентам за утерянные или поврежденные отправления с 2022 года — свыше 147 млн грн.