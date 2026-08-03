У Росії горить найбільший логістичний хаб Wildberries: пожежа видна на кілометри навколо

Українські дрони атакували один із найбільших логістичних центрів Wildberries у Володимирській області РФ.

3 серпня під ударом опинився склад у селі Хрястово площею 171 900 квадратних метрів, повідомляє Telegram-канал Exilenova+, публікуючи кадри очевидців, на яких видно початок займання після прильоту безпілотників.

За інформацією ресурсу, цей об'єкт є одним з найбільших логістичних хабів компанії та відіграє ключову роль у розподілі товаропотоку між Московським регіоном та центральною, північно-західною та північною частинами європейської Росії.

Wildberries біля Хрястово — один із найбільших у РФ Фото: Exilenova+

Як видно на опублікованих кадрах, пожежа на складах розгорається все сильніше, а чорний стовп диму вже видно на багато кілометрів навколо.

Будівництво цього хабу розпочалося біля села Хрястове у червні 2023 року. Тоді місцеві ЗМІ повідомляли, що маркетплейс мав намір вкласти його понад 11 мільярдів рублів.

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Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив удар. За його словами, у Собінському окрузі БПЛА атаковано складський комплекс. Є руйнування та пожежа.

"Люди евакуйовані. На місці працюють оперативні служби. Зберігається безпілотна небезпека. Дотримуйтесь запобіжних заходів", — написав посадовець.

Wildberries біля Хрястового — далеко не перший склад, атакований українськими безпілотниками. Напередодні під ранок дрони вдарили по великому логістичному комплексу Wildberries у Новосімейкіно Самарській області, який став десятим у списку командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, а перед цим був приліт аналогічним об'єктом у Сарапулі Удмуртської Республіки, приблизно за 1400 км від кордону з Україною.

У ніч проти 30 липня атаковано склад Wildberries площею близько 90 тисяч квадратних кілометрів у Пензенській області, а 31-го — у Володимирі.

Удари по Wildberries стали відповіддю ЗСУ за руйнування української логістики. Російські окупанти знищують термінали та сортувальні цехи "Нової пошти", причому в результаті цих атак є й загиблі. Так, напередодні під Харковом після удару по терміналу загинув чоловік, а перед цим після атаки "Новою поштою" жертвами стали троє водіїв компанії.

За словами економіста Тимофія Мілованова, Росія пошкодила та зруйнувала понад 400 відділень та терміналів "Нової пошти". Загинули 26 працівників. Відновлення майна коштуватиме понад 1 млрд грн. Компенсації клієнтам за втрачені чи пошкоджені відправлення з 2022 року – понад 147 млн грн.