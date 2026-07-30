Дрони атакували Сарапул в Удмуртії: горить логістичний комплекс Wildberries (відео)

Після кількох вибухів загорівся логістичний центр Wildberries у Сарапулі, розташований за 1200 км від кордону з Україною.

Місцеві жителі зняли на відео, як об’єкт атакували дрони. Роботи ППО не було чутно, відомо, що оголосили повітряну тривогу та евакуювали працівників зі складу. Фокус зібрав усю відому інформацію.

Склад у Сарапулі став уже другим за рахунком, який зазнав нападу та загорівся в ніч з 29 на 30 липня. Також горить логістичний центр Wildberries у Пензі площею 90 тисяч квадратних метрів.

Площа першої черги складських приміщень WB у Пензі становила 90 тис. кв. м, а вже на початок 2026 року тоді планували ввести в експлуатацію 180 тис. кв. м, що робить цей логістичний центр одним із найбільших у мережі компанії.

Відео дня

Видання "Важливі історії" підрахувало, що загалом цього літа було атаковано 14 логістичних центрів Wildberries, але до масштабних руйнувань призвели удари лише по 12 складах. Найбільш болючим для російського бізнесу став удар по найбільшому складу компанії в підмосковній Електросталі.

Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що цей склад зазнав атаки дронів, і перелічив логістичні центри Wildberries, які вже згоріли

"Наче ядерний вибух… скільки мільярдів", — повідомили місцеві мешканці, які зняли стовп диму від згорілого складу, що затягнув небо.

Логістичний центр у Сарапулі — це поки що найвіддаленіший від України склад, який зазнав атаки українських безпілотників.

Офіційно влада Удмуртії повідомила, що в Сарапулі "сталася пожежа" у логістичному центрі маркетплейсу Wildberries. Також було зазначено, що працівників евакуювали. Раніше, судячи з опублікованих відео, працівникам не повідомляли про повітряну тривогу, а сповіщень вони не бачили, оскільки у Wildberries забирають мобільні телефони перед робочою зміною.

Також повідомляється про напад і пожежу в порту Тамань у Краснодарському краї; ймовірно, там було скоєно напад на нафтогазовий термінал приватної групи "ОТЕКО".

Нагадаємо, в ніч на 30 липня росіяни завдали удару балістичною ракетою по будинку багатодітної сім’ї в Радушному поблизу Кривого Рогу. Загинули батьки та діти.

Збройні сили РФ атакували кілька міст України. Вони обстрілювали цивільні об’єкти та житлові будинки. У Львові було зруйновано два багатоповерхові будинки.