Дроны атаковали Сарапул в Удмуртии: горит логистический комплекс Wildberries (видео)

После нескольких взрывов загорелся логистический центр Wildberries в Сарапуле, расположенный за 1200 км от границы с Украиной.

Местные жители сняли, как объект атаковали дроны. Работы ПВО слышно не было, известно, что воздушную тревогу включили и работников со склада вывели. Фокус собрал все, что известно.

Склад в Сарапуле был уже вторым по счету, который был атакован и загорелся в ночь с 29 по 30 июля. Также горит логистический центр Wildberries в Пензе площадью 90 тысяч квадратных метров.

Площадь первой очереди складских помещений WB в Пензе составляла 90 тыс. кв. м, а уже к началу 2026 тогда планировали ввести в эксплуатацию 180 тыс. кв. м, что делает этот логистический центр одни из крупнейших в сети компании.

Издание "Важные истории" подсчитало, что таким образом, всего этим летом было атаковано 14 логистических центров Wildberries, но к масштабным разрушениям привели удары только по 12 складам. Самым болезненным для российского бизнеса стал удар по крупнейшему складу компании в подмосковной Электростали.

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Командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил, что этот склад был атакован дронами и перечислил логистические центры Wildberries, которые уже сгорели

"Как будто ядерный взрыв… сколько миллиардов", — сообщили местные жители, которые сняли столб дыма от сгоревшего склада, который затянул небо.

Логистический центр в Сарапуле пока что это самый удаленный от Украины склад, попавший под атаку украинских беспилотников.

Официально, власти Удмуртии сообщили, что в Сарапуле "произошел пожар" в логистическом центре маркетплейса Wildberries. И уточнили, что работников эвакуировали. Ранее, судя по опубликованным видео, работникам не сообщали о воздушной тревоге, а оповещений они не видели, потому что в Wildberries отбирают мобильные телефоны перед рабочей сменой.

Также сообщается об атака и пожаре в порту Тамань Краснодарского края, вероятно, там был атакован нефтегазовый терминалу частной группы ОТЭКО.

Напомним, в ночь на 30 июля россияне ударили баллистической ракетой по дому многодетной семьи в Радушном под Кривым Рогом. Погибли родители и дети.

ВС РФ атаковали несколько городов Украины. Они обстреливали гражданские объекты и жилые дома. Во Львове были разрушены два многоэтажных дома.