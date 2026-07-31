"Город окутало дымом": в российском Волгограде дроны атаковали логистический хаб Wildberries и НПЗ (видео)
В ночь на 31 июля беспилотники атаковали российский Волгоград. В городе прогремела серия взрывов, после которых разразился сильный пожар и поднялся чёрный дым.
По предварительным данным, в Волгограде дроны могли нанести удар по очередному складу компании Wildberries, а также по местному нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему компании "Лукойл". Об этом сообщили OSINT-каналы.
Что касается Wildberries в Волгограде, то, по предварительным данным, дроны атаковали распределительный центр компании — логистический комплекс площадью 44 тысячи квадратных метров. Аналитики отмечают, что этот объект является ключевым логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей РФ.
Кроме того, зафиксировано попадание по местному НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, имеющие важное значение для экономики страны и обеспечения топливом гражданского и государственного секторов.
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод также считается крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. На предприятии ежегодно перерабатывается более 15 миллионов тонн нефти, что составляет 5,6% от общего объема переработки в России.
На момент публикации официальных подтверждений поражения объектов не было.
Напомним, в ночь на 30 июля беспилотники нанесли удар по складу компании Wildberries в российском городе Пензе.
Кроме того, 30 июля дроны долетели до Сарапула в Удмуртии, где после атаки также загорелся склад Wildberries.