Наймасштабніша атака на логістику Києва: чи слід очікувати дефіциту товарів і зростання цін

Масована нічна атака Росії на Київ та Київську область: 17 загиблих, 44 поранених. Російські війська випустили 24 балістичні ракети, 4 "Циркони/Онікси" та 115 дронів. Зруйновано склади Rozetka, "Нової пошти", "Епіцентру", NOVUS, "Фоззі-груп" та логістичні центри. Експерти пояснюють, чому удар по складах — це "відповідь" на російські Wildberries і як це вплине на ціни та економіку загалом.

17 загиблих і 44 постраждалих у Києві та області після масованої атаки РФ, — повідомив Зеленський. Росіяни випустили 24 балістичні ракети, 4 "Циркони/Онікси" та 115 дронів, значна частина яких — реактивні. На жаль, жодна з 28 ракет не була збита. Під ударом опинилися цивільні підприємства, склади, інфраструктура та залізнична станція.

Росія завдала удару касетними балістичними ракетами по сортувальному центру "Нова пошта" в Оболонському районі та районі Броварів. Загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації, 8 отримали поранення, повідомляє компанія.

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У день народження інтернет-магазину "Rozetka", якому сьогодні виповнюється 21 рік, було знищено їхній найбільший розподільчий складський комплекс у Броварах, відкритий на початку 2017 року. Це був найбільш автоматизований логістичний об’єкт компанії, в якому щодня оброблялося понад 100 000 замовлень. Відновити його неможливо.

Було знищено великий логістичний центр "Епіцентр" у Києві на ДВРЗ та в Калинівці, а також зупинено роботу заводу Epicentr Ceramic — знищено всі печі.

У Києві під удар потрапили склади "NOVUS" на Борщагівці, а також тепличний квітковий комплекс у столиці. Постраждали продовольчі склади "Фоззі-груп" — загинули шестеро працівників.

У Київській області постраждали логістичний центр "Термінал Бровари", транспортно-логістичний центр "Рабен Україна" та "МЛП-Чайка" у Києві.

Але найстрашніше — на пероні станції "Квітнева" у Броварському районі загинули 8 осіб. Люди чекали на електричку під час нічної атаки на розташований неподалік логістичний центр.

"Ми зазнаємо втрат, але збитки набагато менші, ніж у РФ"

Цілі удару — це своєрідна "відповідь" на склади Wildberries, що палають по всій Росії. РФ завдає ударів туди, куди може дотягнутися, бо хоче відповісти дзеркально, підкреслює у коментарі для "Фокусу" військовий експерт Олег Жданов.

"Ми завдаємо удару по двох основних секторах економіки — фінансовому та нафтовому. Вони вирішили, що треба бити по всьому, сподіваючись, що зможуть зруйнувати нашу економіку. Обстрілюють наші порти — це здебільшого податки, а нам ці збитки покривають виплати європейських партнерів. Скажімо, порти — це все приватні компанії, як і вантажі, що через них проходять — зерно та руда. Усе належить приватникам, і держава з цього отримує копійки. Зараз взялися за склади в Києві та області, думають, що якщо притиснути Київ цими ударами, то ми швидко підпишемо капітуляцію. Це відповідь за Wildberries. Ми б’ємо по їхніх складах, а вони тепер — по наших. Але тільки у нас на великих складах на сьогодні вже майже нічого не залишилося. Наші компанії розсіюють склади", — зазначає експерт.

На території України дуже багато складських приміщень. Щоб повністю зруйнувати наші склади, знадобиться два роки, і ракет не вистачить на всі приміщення, вважає експерт.

"Ми зазнаємо втрат, але збитки набагато менші, ніж у РФ, тому що "Вайлдберіз" безпосередньо пов’язаний із Центробанком Росії. Якщо ми доведемо його до банкрутства, а ми вже на шляху до цього, то фінансова система РФ завалиться. Центробанк не зможе закрити цю дірку — там діра вже майже в 300 мільярдів рублів. Навіть якщо вони надрукують ці гроші, це не покриє фінансовий дефіцит. Тому вони й скаженіють", — повідомив Жданов.

Київ — це ще не вся Україна, підкреслює економіст Олег Пендзин. Логістичних центрів і складських приміщень в Україні набагато більше, ніж тих, що сьогодні підірвали. Навіть навколо Києва.

"Так, є підприємства, які постраждали, які дійсно втратили товарно-матеріальні цінності. Але що стосується забезпечення продуктами харчування та товарами першої необхідності — Київ це не вся країна, а склади на Оболоні — це ще не всі склади Києва. У цій ситуації я не бачу серйозних проблем", — коментує "Фокусу" нічні удари по логістичних центрах і складах економіст.

Ці удари не позначиться на цінах на ринку — адже існує конкуренція. Прихід на одне з підприємств просто погіршить його економічні показники, не більше.

"Так, постраждали певні виробники, певні підприємства. Швидше за все, ці підприємства збанкрутують. Але паралельно з ними існує величезна кількість інших підприємств, які виробляють аналогічну продукцію. Якби всі продавці одного виду продукції раптом зазнали збитків — тоді ціни пішли б вгору. Але такого немає, тому що є конкуренція", — підкреслив Пендзин.

Нові реалії війни на виснаження

Але нам доведеться завдавати ударів по економіці РФ також приблизно два роки, щоб вона ослабла, зазначає військовий експерт. А загалом усе залежатиме від того, наскільки ми зможемо захищатися від балістичних ракет. А з цим поки що є проблема. До того ж росіяни переходять зі звичайних БПЛА на реактивні "Бандеролі", з якими можна боротися за допомогою ракетних комплексів — від ПЗРК до ASAMS або IRIS-T середньої та малої дальності. З цими комплексами проблем бути не повинно. Але PAC-3 — це ракета, якої у світі не вистачає.

"Трамп не змінив своєї політики щодо Путіна, і ми залишилися без цих ракет. Ні того, ні іншого нам не дали. Інші ракети ми отримуємо, комплекси, за задумом, мають працювати. Правда, їх не було чутно цієї ночі. Але навіть реактивні шахеди збивали — процес збиття шахедів дуже непоганий", — вважає експерт.

За словами Жданова, нам потрібно звикати до нових реалій — це війна на виснаження. Наша перевага полягає в тому, що в глибинці РФ ситуація така сама, як у нас у центрі. Там теж, окрім стрілецької зброї, інших засобів ППО на підприємствах та об’єктах немає. Вони не можуть встановити на кожному об’єкті комплекси С-400. Якщо ще два роки тому вони намагалися їх захистити, навчали співробітників служби охорони, встановлювали великокаліберні кулемети, то, як виявилося, користі від цього мало. Впали уламки — і все загорілося. Тому нашому бізнесу треба сподіватися лише на себе.

"У країні війна, ворог буде наносити удари по всьому, до чого зможе дістатися. Особливо зараз, коли у нас така прогалина в ППО. Нові реактивні БПЛА — вони ефективніші, їхня швидкість сягає 600 км/год, вони пролітають на висоті від 50 до 300 метрів, і мобільна вогнева група просто не встигає зреагувати. Лише ракета з надзвуковою швидкістю може такого наздогнати", — підкреслює експерт.

Єдиний шанс захистити свій бізнес, на думку Жданова, — розподілити товари по дрібних складах. Окрім розподілу товару, потрібно зменшувати обсяги партій, щоб вантажівка не розвантажувалася й не завантажувалася надто довго. Багато мереж це вже роблять. І запитувати у держави: де балістика на Москву?

"Треба відбивати удари. Дрони — це добре, але дрони — це не ракети, вони до Москви не долітають. Нам практично немає чим відповідати. Вони масштабують нову модифікацію вогневого модуля від "Панциря" — у нього 48 ракет в одному модулі. І він збиває наші дрони, коефіцієнт ефективності падає кардинально. Це недобре", — вважає військовий.

Нагадаємо, що російські удари по портах Великої Одеси та цивільних суднах фактично зупинили морський експорт України. Судновласники та трейдери призупинили роботу, а світові перевізники скасували заходи суден.

А Росія, тим часом, намагається перетворити "Іскандер" на ще складнішу ціль для української ППО — змусити ракету маневрувати, маскувати боєголовку за допомогою фальшивих цілей та обходити радари Patriot і SAMP/T.