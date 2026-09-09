Овощи временно "скрыли" инфляцию: что подорожает в Украине уже осенью

Цены в августе практически не выросли, но осенью украинцев ждет новая волна подорожания.

В августе потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом исчислении — по состоянию на август 2025 года — инфляция составила 8,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин пессимистично оценивает дальнейшую динамику потребительских цен, однако подчеркивает, что подорожание будет ощущаться не одинаково во всех категориях товаров и услуг. Итак, почему экономист ожидает нового ценового давления, читайте далее.

Цены в августе изменились

Наибольшее снижение цен за месяц было зафиксировано на овощи — на 18,3 %, фрукты — на 12 %, одежду и обувь — на 2,5 %, а также масло — на 0,6 %.

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В то же время подорожали жилищно-коммунальные и транспортные услуги (водоснабжение — на 16,8 %, канализация — на 16,7 %), топливо и смазочные материалы — на 8,1 %. Автодорожный пассажирский транспорт подорожал на 6,6%, яйца — на 4%, рыба и продукты из рыбы — на 1,6%.

По данным Госстата, хлеб и макаронные изделия в августе подорожали на 0,7 % за месяц. Это произошло несмотря на значительное внутреннее предложение зерна и снижение внутренних цен на него.

В августе потребительские цены изменились Фото: Госстат

Что повлияло на инфляцию

Эксперт Андрей Шевчишин считает, что низкий месячный показатель обусловлен, прежде всего, сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию.

"Фруктово-овощное дефляционное лобби одержало победу над инфляционной составляющей", — отметил он.

По его оценкам, цены на продукты питания в августе снизились на 1,4 %, тогда как непродовольственная инфляция составила около 1 %.

Андрей Шевчишин , финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков

На самом деле урожай овощей и фруктов весьма обильный. Цены немного снизились, но не так уж значительно, да и не на все овощи и фрукты. Ну и в сетях я бы не сказал, что было снижение. Дисконты убрали. А проблема со складами, сами знаете, какая. А я переоценил инфляцию из-за проблем ритейла, которая в основном сосредоточилась в Киеве, области и восточных регионах.

Шевчишин отметил, что официальное снижение цен на овощи и фрукты может не в полной мере отражать ситуацию, которую наблюдают потребители в торговых сетях. По его мнению, на цены влияют проблемы со складской инфраструктурой, логистикой и неравномерностью поставок в разных регионах.

"На самом деле урожай и овощей, и фруктов значительный. Цены немного снизились, но не так значительно и не на все овощи и фрукты", — пояснил эксперт .

Он также обратил внимание на то, что августовское повышение тарифов на воду и канализацию произошло без учета Киева. В столице соответствующее повышение, по его словам, повлияет на инфляционную статистику уже в сентябре.

"Подчеркну ещё один момент. Несмотря на значительное внутреннее предложение зерна из-за закрытых портов и падения внутренних цен, цены на хлеб и макаронные изделия выросли на 0,7 % м/м", — добавил эксперт

Прогноз на сентябрь: ожидается ускорение инфляции

На сентябрь Шевчишин прогнозирует рост потребительских цен на 1,5% в месяц. В таком случае годовая инфляция может ускориться до 9,4%.

Среди факторов, которые будут оказывать давление на цены, эксперт называет:

подорожание городского и междугородного транспорта;

дальнейший рост стоимости топлива;

увеличение логистических затрат из-за поврежденных складов и необходимости использовать более длинные маршруты;

риски для энергетической инфраструктуры;

рост заработных плат и платежеспособного спроса;

сезонное подорожание одежды, обуви, образовательных и медицинских услуг;

рост цен на яйца, мясо и молочные продукты;

валютное давление на импортные товары.

В то же время, по его оценке, сдерживать инфляцию пока могут значительное предложение продовольствия и сезонное подешевение фруктов. Однако этот фактор постепенно исчерпывается, а цены на часть овощей уже начинают расти.

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Прогноз до конца года

Что касается октября, то рост цен составит не менее 1,5% в месяц. По итогам 2026 года эксперт прогнозирует инфляцию на уровне 11,3–12,3% в годовом исчислении. Отметим, что это выше оценки Национального банка Украины, который ожидает инфляцию около 10% по итогам года. По мнению Шевчишина, риски, связанные с логистикой, топливом и отопительным сезоном, могут не позволить удержать цены в пределах этого прогноза.

Напомним, несмотря на то, что общего дефицита продуктов в Украине нет, в магазинах можно увидеть временно пустые или не полностью заполненные полки. Быстрее всего раскупают муку, сахар, соль, масло и крупы по самым низким ценам. Именно на такие продукты супермаркеты в некоторых случаях вводят ограничения.