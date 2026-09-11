"Нечем будет платить учителям и врачам": Украина должна выполнить условия партнеров до ноября — экономист

У Украины не одна, а две бюджетные проблемы: 29,5 млрд долларов требуются на уже запланированные гражданские расходы, а ещё 27 млрд долларов — это новая и недостаточно детализированная потребность в области обороны. Если первый разрыв не будет покрыт за счет международной помощи, под угрозой окажутся зарплаты учителей и врачей; если не найти средства на покрытие второго, правительство будет сокращать гражданские расходы или может столкнуться с инфляционным финансированием.

Украина сейчас находится в самой сложной бюджетной ситуации с 2022 года, заявил министр финансов Сергей Марченко. На фоне дефицита ликвидности правительство может быть вынуждено отложить часть невоенных расходов и социальных выплат. В то же время председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сообщила, что за 8 месяцев 2026 года собственные доходы государства уже не покрывали расходы на оборону, а до конца года Украина ожидает еще 29,5 млрд долларов международного финансирования. Что происходит с бюджетом и какие расходы могут оказаться под угрозой, объяснила Фокусу бюджетный эксперт Центра экономической стратегии, экономист Александра Мироненко.

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Бюджета не хватает

По словам Роксоланы Пидласы, в этом году на оборону было выделено 1,8 трлн грн. Собственные доходы государства составили 1,7 трлн грн.

Эксперт по экономике Александра Мироненко считает, что в настоящее время у Украины есть сразу два аспекта бюджетной проблемы — гражданский и оборонный.

Александра Мироненко , эксперт по бюджетным вопросам ЦЭС, экономист

Ситуация с бюджетом крайне сложная. Собственные доходы бюджета, без учета международной помощи в виде грантов и оружия, составили за первые 8 месяцев 2026 года — 1,7 трлн грн, тогда как расходы на оборону — 1,8 трлн грн. На самом деле это не новая ситуация, когда собственных доходов не хватает, но раньше благодаря международной поддержке мы могли обеспечивать все необходимые расходы.

По её словам, гражданские расходы уже длительное время покрываются за счёт международной поддержки. Однако для получения этих средств Украина должна выполнять ряд требований — проводить реформы и принимать необходимые законопроекты.

Сейчас ситуация ухудшилась. У нас есть два направления проблем, или два направления дефицита: условно "гражданское" и оборонное. Гражданские расходы уже давно покрываются за счет международных партнеров, но для их получения необходимо выполнять ряд требований — наше "домашнее задание". Это внедрение реформ, принятие законопроектов и т. д. Благодаря этим решениям мы должны до конца года получить еще 29,5 млрд долларов, которые должны покрыть именно гражданские расходы бюджета. То есть это те средства, которые уже были заложены в план на этот год. Если же мы не выполним наше домашнее задание, то нечем будет платить учителям и врачам

До конца года Украина должна получить ещё 29,5 млрд долларов международной помощи, которые должны покрыть именно гражданские расходы бюджета.

"То есть это те средства, которые уже были заложены в план на этот год. Если же мы не выполним наше домашнее задание, то нечем будет платить учителям и врачам", — отмечает эксперт.

В то же время отдельной проблемой стало увеличение расходов на войну. Президент сообщил о дефиците бюджета Минобороны в размере 27 млрд долларов. Мироненко отмечает, что пока неясно, из чего именно складывается эта сумма.

"Мы, как и наши международные партнеры, до конца не понимаем, откуда взялась эта цифра и из чего она состоит", — говорит она.

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По словам эксперта, расходы на войну закономерно растут. Увеличивается число военнослужащих, демобилизованных и семей военных, которых необходимо поддерживать. Кроме того, на расходы влияет повышение денежного обеспечения, которое не было заложено в бюджет.

Еще одним фактором является технологизация войны.

"Кроме того, война становится всё более высокотехнологичной, что приводит к росту стоимости оружия", — объясняет Мироненко и обращает внимание на сокращение международной помощи в натуральной форме в первом полугодии 2026 года в связи с утверждением оборонной части Ukraine Support Loan.

В то же время, даже совокупность всех этих факторов, по мнению эксперта, не полностью объясняет дополнительную потребность в 27 млрд долларов.

Если сложить все эти факторы, то цифра в 27 млрд долларов всё равно кажется завышенной

Что окажется под угрозой, если помощь не поступит

Если Украина не получит необходимого финансирования от партнеров, в первую очередь могут быть сокращены отдельные невоенные расходы.

"Расходы, которые первыми окажутся под угрозой в случае неполучения средств от партнеров, — это, вероятно, капитальные расходы на строительство, в частности защитных сооружений, а также работы, связанные с подготовкой к зиме. Также, возможно, сокращение расходов на обслуживание внутреннего долга. Зарплаты государственных служащих также находятся под угрозой в случае критической нехватки средств", — отмечает Мироненко.

Украина не может полностью покрыть все необходимые расходы исключительно за счёт собственных доходов.

"Полностью покрыть все расходы в необходимом объеме за счет собственных средств невозможно. Наши собственные доходы в два раза меньше, чем все необходимые расходы", — отмечает эксперт.

При таком сценарии правительство будет вынуждено сокращать необоронные расходы. В крайнем случае может встать вопрос о монетарном финансировании — эмиссии гривны.

"Последнее, в свою очередь, приведет к девальвации гривны и ускорит рост инфляции, что будет иметь крайне негативные последствия для экономики", — предупреждает Мироненко.

"Домашнее задание": от чего зависит помощь

29,5 млрд долларов, которые Украина рассчитывает получить до конца года, не представляют собой единый транш от одного партнера. Речь идет о совокупности финансирования от ЕС в рамках программ "Ukraine Facility" и "Ukraine Support Loan", а также средств МВФ, Всемирного банка и других партнеров.

От того, как мы будем выполнять свои обязательства, зависит международная поддержка. 29,5 млрд не поступят одним траншем от одного партнера — это совокупность средств от ЕС в рамках Ukraine Facility и Ukraine Support Loan, средств МВФ, Всемирного банка и прочих партнеров

У каждой программы есть свои показатели, однако они часто пересекаются. От их выполнения напрямую зависит объем международной помощи.

"Правительство активизировало свои усилия в последние недели и пообещало выполнить свою часть задачи к началу ноября, поэтому теперь всё зависит от решений парламента. Надеюсь, что большинство показателей мы выполним, пусть и с опозданием", — говорит Мироненко.

Таким образом, финансовая ситуация в Украине в значительной степени будет зависеть от того, сможет ли государство выполнить необходимые условия международных программ и получить предусмотренное финансирование.

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"От того, как мы будем выполнять наши обязательства, зависит международная поддержка", — добавляет эксперт.

Напомним, ранее уже сообщалось, что резервы Украины в августе сократились на 2,53 млрд долларов. В то же время объем ценных бумаг сократился на 31,8% — до 18,59 млрд долларов. Это самый низкий показатель с апреля 2023 года.

Между тем экономисты пессимистично оценивают дальнейшую динамику потребительских цен, однако отмечают, что рост цен будет не одинаково ощутим во всех категориях товаров и услуг.