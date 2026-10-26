Пенсии с 1 ноября: кто получит возрастные надбавки и на какие суммы

Некоторые категории пенсионеров в Украине имеют право на дополнительные выплаты в размере от 300 до 570 грн ежемесячно. При этом с 1 ноября в целом не предусмотрено повышение пенсионных выплат. Кто из украинцев имеет право на компенсацию от Пенсионного фонда и как её оформить?

Ежемесячные компенсационные выплаты (так называемые "надбавки за возраст") касаются пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет, сообщили на портале ПФУ. Выплаты установлены постановлением Кабинета министров № 168 от 24 февраля 2023 года. В пункте 8 этого постановления говорится, что право на получение денег имеют граждане в возрасте 70+, 75+ и 80+ лет, если их пенсия, включая различные надбавки, повышения, дополнительные выплаты, индексацией и т. п., не превышает средней заработной платы в Украине за 2020 год.

Пенсии в Украине — постановление КМУ № 168 от 24 февраля 2024 года о компенсационных выплатах по возрасту Фото: Скриншот

Пенсии в Украине — кто имеет право на компенсационные выплаты и каков их размер

В постановлении КМУ указано, что на компенсационные выплаты, которые ежемесячно добавляются к пенсии, имеют право граждане, достигшие определенного возраста и получающие до 10 340,35 грн.

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Каков размер надбавок по возрасту:

от 70 до 74 лет (включительно) — до 300 грн;

от 75 до 79 лет (включительно) — до 465 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

Как назначается доплата по возрасту

На портале Пенсионного фонда разъяснили процедуру получения компенсационной выплаты по возрасту:

выплаты назначаются автоматически, и для их оформления не нужно обращаться в ПФУ;

деньги выплачиваются со дня рождения, когда человеку исполнилось 70, 75 и 80 лет;

размер выплат не зависит от стажа, количества страховых пенсионных отчислений, наличия работы на момент достижения соответствующего возраста.

При этом учитывают текущий размер пенсии и компенсацию за возраст и начисляют не всю причитающуюся сумму, а разницу до предыдущей выплаты (если она была):

если человеку исполнилось 69 лет, то с 70-летия ему будут выплачивать все 300 грн;

если человеку 74 года, есть компенсационные выплаты в размере 300 грн (по возрасту), то с 75-летия будут выплачивать не все 465 грн, а 165 грн (то есть разницу);

если человеку 79 лет, предусмотрены компенсационные выплаты в размере 465 грн (по возрасту), то с 80-летия ему будут выплачивать не все 570 грн, а 114 грн.

Бывают случаи, когда пенсия приближается к пороговому уровню и превысит его, если будет компенсационная выплата. В таком случае выплачивается не вся сумма, а часть до порога в 10 340,35 грн:

если вам 74 года и пенсия составляет 10 250 грн, то с 75-летия пенсия увеличится не на 465 грн, не на 165 грн, а на 90,35 грн;

если вам 74 года и пенсия составляет 9 000 грн, то с 75-летия пенсия увеличится на полные 465 грн.

Порог в 10 340,35 грн для получения компенсационных выплат по возрасту не изменился в 2026 году, поскольку в течение последних лет не менялась базовая средняя зарплата, на основе которой рассчитывались пенсии.

Отметим, что в октябре Фокус писал о том, стоит ли ожидать повышения пенсий в Украине в преддверии зимы. Юрист Ирина Гриценко рассказала, что осенью индексации не будет, а пенсионные выплаты могут увеличиться только за счет дополнительных выплат по возрасту. В то же время юристка рассказала, как докупить годы стажа, которых не хватает для назначения пенсии.

Напоминаем, что отделение Пенсионного фонда в Днепропетровской области рассказало о том, какие существуют возможности получать пенсию в Украине с 50 лет.