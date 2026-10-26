Пенсії з 1 листопада: хто отримає вікові надбавки та на які суми

Деякі категорії пенсіонерів в Україні мають право на додаткові виплати у розмірі від 300 до 570 грн щомісяця. При цьому з 1 листопада в цілому не заплановане зростання пенсійних виплат. Хто з українців має право на компенсацію від Пенсійного фонду та як її оформити?

Щомісячні компенсаційні виплати (так звані "надбавки за вік") стосуються пенсіонерів, яким виповнилось 70, 75 та 80 років, розповіли на порталі ПФУ. Виплати встановлені постановою Кабінету міністрів №168 від 24 лютого 2023 року. У пункті 8 цієї постанови ідеться про те, що гроші мають право отримати громадяни віком 70+, 75+, 80+ років, якщо їхня пенсія включно з різними надбавками, підвищенням, додатковими виплатами, індексацією тощо не перевищує середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік.

Пенсії в Україні — постанова КМУ №168 за 24 лютого 2024 року про компенсаційні виплати за віком Фото: Скриншот

Пенсії в Україні — хто має право на компенсаційні виплати та який розмір

У рішенні КМУ вказано, що на компенсаційні виплати, які щомісяця додають до пенсії, мають право громадяни, які досягнули певного віку та які отримують до 10 340,35 грн.

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Який розмір доплат за віком:

з 70 до 74 років (включно) — до 300 грн;

з 75 років до 79 (включно) — до 465 грн;

з 80 років — до 570 грн.

Як призначається доплата за віком

На порталі Пенсійного фонду пояснили процедуру отримання компенсаційної виплати за віком:

виплати призначаються автоматично і для оформлення не потрібно приходити у ПФУ;

гроші виплачуються з дня народження, коли людині виповнилось 70, 75 та 80 років;

розмір виплат не залежить від стажу, кількості страхових пенсійних відрахувань, працевлаштування на момент досягнення відповідного віку.

При цьому беруть до уваги поточний розмір пенсії й компенсацію за вік та нараховують не всю належну суму, а різницю до передньої виплати (якщо вона була):

якщо людині було 69 роки, то з 70 дня народження їй платитимуть усі 300 грн;

якщо людині 74 роки, є компенсаційні виплати 300 грн (за віком), то з 75 дня народження платитимуть не усі 465 грн, а 165 грн (тобто різницю);

якщо людині 79 років, є компенсаційні виплати 465 грн (за віком), то з 80 дня народження платитимуть не усі не 570 грн, а 114 грн.

Бувають випадки, коли пенсія наближається до порогового рівня і перевищить його, якщо з'явиться компенсаційна виплата. У такому випадку виплачують не всю суму, а частину до порогу 10 340,35 грн:

якщо 74 роки і є пенсія 10 250 грн, то з 75 дня народження пенсія зросте не на 465 грн, не на 165 грн, а на 90,35 грн;

якщо 74 роки і є пенсія 9 000 грн, то з 75 дня народження пенсія зросте на повні 465 грн.

Поріг 10340,35 грн для отримання компенсаційних виплат за віком не змінився у 2026 році, оскільки протягом останніх років не змінювалась базова середня зарплата, по якій рахували пенсії.

Зазначимо, у жовтні Фокус писав, чи очікувати підвищення пенсій в Україні напередодні зими. Юристка Ірина Гриценко розповіла, що восени індексації не буде, а пенсійні виплати можуть зрости лише за рахунок додаткових виплат за віком. Водночас юристка розповіла, як докупити роки стажу, якого не вистачає для призначення пенсії.

Нагадуємо, філія Пенсійного фонду у Дніпропетровській області розповіло, які є можливості отримувати пенсію в Україні з 50 років.