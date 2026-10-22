Пенсія у 50 років: ці професії дозволять українцям піти на заслужений відпочинок раніше за інших

В Україні деякі працівники можуть вийти на пенсію з 50 років завдяки особливо шкідливим і важким умовам праці. Для цього потрібно мати визначений страховий стаж і відповідати вимогам до тривалості роботи за відповідною професією.

Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

Право на пільгову пенсію в Україні передбачене для працівників, зайнятих на підземних і гірничих роботах, у металургії, на виробництвах зі шкідливими умовами, а також у деяких інших галузях. Умови призначення виплат визначає стаття 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто може вийти на пенсію з 50 років

Пенсію за віком на пільгових умовах із 50 років можуть оформити працівники, які працювали повний робочий день на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці. Йдеться про професії зі Списку № 1, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Право на виплати також залежить від результатів атестації робочих місць.

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Для призначення пенсії необхідно мати такий страховий стаж:

чоловікам — не менше 25 років, з яких щонайменше 10 років роботи в особливо шкідливих і важких умовах;

жінкам — не менше 20 років, з яких щонайменше 7 років 6 місяців роботи в таких умовах.

Якщо людина не має повного спеціального стажу, але відпрацювала в особливо шкідливих умовах не менше половини необхідного терміну, пенсійний вік можуть зменшити. Для чоловіків його знижують на один рік за кожний рік такої роботи, а для жінок — на один рік і чотири місяці за кожний рік.

Які професії дають право на пільгову пенсію

Окремі категорії працівників можуть оформити пенсію раніше загального пенсійного віку за умови досягнення 55 років і виконання вимог щодо страхового стажу.

Зокрема, це:

працівники зі шкідливими й важкими умовами праці, професії яких включені до Списку № 2. Чоловікам потрібно мати 30 років страхового стажу, з них не менше 12 років 6 місяців на відповідних роботах. Жінкам — 25 років стажу, з них щонайменше 10 років на таких роботах;

трактористи-машиністи чоловічої статі, які безпосередньо працювали у виробництві сільськогосподарської продукції не менше 20 років. Вони можуть вийти на пенсію з 55 років за наявності 30 років страхового стажу;

жінки-трактористки та машиністки будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин — за наявності 25 років страхового стажу, з яких не менше 15 років на відповідній роботі;

доярки та свинарки-оператори — за умови роботи за відповідною професією не менше 20 років і виконання встановлених норм обслуговування;

робітниці текстильного виробництва, які працюють на верстатах і машинах за професіями із затвердженого переліку, — за наявності щонайменше 20 років відповідного стажу;

водії міського пасажирського транспорту — автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також водії великовагових автомобілів, зайняті в технологічному процесі важких і шкідливих виробництв. Для них діють вимоги до загального та спеціального страхового стажу.

Якщо працівники зі Списку № 2 не мають повного спеціального стажу, але відпрацювали в шкідливих і важких умовах не менше половини необхідного терміну, пенсійний вік можуть зменшити. Чоловікам його скорочують на один рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи, жінкам — на один рік за кожні два роки.

Хто може отримати пенсію незалежно від віку

Окремі правила передбачені для працівників підземних і відкритих гірничих робіт, зокрема з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, будівництва шахт і рудників, а також для працівників металургії.

За умови роботи за відповідними професіями не менше 25 років вони можуть отримати право на пенсію незалежно від віку. Для працівників провідних професій необхідний стаж становить щонайменше 20 років.

Також незалежно від віку та трудового стажу право на пільгову пенсію мають жінки, які працювали в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятьох або більше дітей до 14-річного віку.

Для інших категорій працівників можливість дострокового виходу на пенсію залежить від професії, тривалості страхового стажу та кількості років роботи в особливих умовах.

Раніше ми розповідали, що деякі українці віком від 70 років можуть отримувати доплату до пенсії, якщо розмір їхніх виплат не досягає встановленого рівня. Сума надбавки залежить від віку пенсіонера та його страхового стажу.

Також після 65 років окремі громадяни можуть автоматично отримати підвищену пенсію, проте для цього необхідно відповідати встановленим вимогам щодо страхового стажу.