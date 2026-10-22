Пенсия в 50 лет: эти профессии позволят украинцам пойти на заслуженный отдых раньше других

В Украине некоторые работники могут выйти на пенсию с 50 лет в связи с особо вредными и тяжелыми условиями труда. Для этого необходимо иметь определенный страховой стаж и соответствовать требованиям к стажу работы по соответствующей профессии.

Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

Право на льготную пенсию в Украине предусмотрено для работников, занятых на подземных и горных работах, в металлургии, на производствах с вредными условиями труда, а также в некоторых других отраслях. Условия назначения выплат определяются статьёй 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто может выйти на пенсию с 50 лет

Пенсию по возрасту на льготных условиях с 50 лет могут оформить работники, которые работали полный рабочий день на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Речь идет о профессиях из Списка № 1, утвержденного Кабинетом Министров Украины. Право на выплаты также зависит от результатов аттестации рабочих мест.

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Для назначения пенсии необходимо иметь следующий страховой стаж:

мужчинам — не менее 25 лет, из которых не менее 10 лет работы в особо вредных и тяжелых условиях;

женщинам — не менее 20 лет, из которых не менее 7 лет 6 месяцев работы в таких условиях.

Если у человека нет полного специального стажа, но он отработал в особо вредных условиях не менее половины необходимого срока, пенсионный возраст могут снизить. Для мужчин его снижают на один год за каждый год такой работы, а для женщин — на один год и четыре месяца за каждый год.

Какие профессии дают право на льготную пенсию

Отдельные категории работников могут оформить пенсию до достижения общего пенсионного возраста при условии достижения 55 лет и соблюдения требований к страховому стажу.

В частности, это:

работники, занятые в условиях вредных и тяжелых условий труда, профессии которых включены в Список № 2. Мужчинам необходимо иметь 30 лет страхового стажа, из них не менее 12 лет 6 месяцев на соответствующих работах. Женщинам — 25 лет стажа, из них не менее 10 лет на таких работах;

трактористы-машинисты мужского пола, непосредственно работавшие в сфере производства сельскохозяйственной продукции не менее 20 лет. Они могут выйти на пенсию с 55 лет при наличии 30 лет страхового стажа;

женщины-трактористки и машинистки строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин — при наличии 25 лет страхового стажа, из которых не менее 15 лет на соответствующей работе;

доярки и свинарки-операторы — при условии работы по соответствующей профессии не менее 20 лет и выполнения установленных норм обслуживания;

работницы текстильного производства, работающие на станках и машинах по профессиям из утвержденного перечня, — при наличии не менее 20 лет соответствующего стажа;

водители городского пассажирского транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев, а также водители большегрузных автомобилей, занятые в технологическом процессе тяжелых и вредных производств. Для них действуют требования к общему и специальному страховому стажу.

Если работники из Списка № 2 не имеют полного специального стажа, но отработали в вредных и тяжелых условиях не менее половины необходимого срока, пенсионный возраст может быть сокращен. Мужчинам его сокращают на один год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы, женщинам — на один год за каждые два года.

Кто может получать пенсию независимо от возраста

Отдельные правила предусмотрены для работников подземных и открытых горных работ, в частности по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, строительству шахт и рудников, а также для работников металлургии.

При условии работы по соответствующим профессиям не менее 25 лет они могут получить право на пенсию независимо от возраста. Для работников ведущих профессий необходимый стаж составляет не менее 20 лет.

Кроме того, независимо от возраста и трудового стажа право на льготную пенсию имеют женщины, которые работали в сельскохозяйственном производстве и воспитали пятерых или более детей в возрасте до 14 лет.

Для других категорий работников возможность досрочного выхода на пенсию зависит от профессии, продолжительности страхового стажа и количества лет работы в особых условиях.

Ранее мы сообщали, что некоторые украинцы в возрасте от 70 лет могут получать доплату к пенсии, если размер их выплат не достигает установленного уровня. Сумма доплаты зависит от возраста пенсионера и его страхового стажа.

Кроме того, после достижения 65 лет отдельные граждане могут автоматически получить повышенную пенсию, однако для этого необходимо соответствовать установленным требованиям в отношении страхового стажа.