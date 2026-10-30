ПФУ більше не має права вимагати папери: як змінили правила підтвердження стажу

У Пенсійному фонді повідомили, що в Україні почали працювати нові правила підтвердження страхового стажу. З громадян тепер не вимагатимуть зайві папери й захистять від проблем через несплату роботодавцем єдиного соціального внеску (ЄСВ). Що змінилось у процесі нарахування пенсії в Україні?

З серпня запрацював закон України №4851-IX від 9 квітня 2026 року, який розширив можливості людей під час нарахування пенсій, розповіли на порталі ПФУ. Законодавці врахували випадки, коли громадяни не можуть зробити розрахунок, бо мають лише паперову трудову книжку, або якщо роботодавець має борги за ЄСВ, або якщо є зайві вимоги щодо надання документів.

Нардепи у жовтня 2025 року отримала законопроєкт про внесення змін у закон України про загальнообов'язкове пенсійне страхування, вказано на порталі Верховної Ради. Парламентарі змінили статтю 44 "Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсій", статтю 64 "Права та обов'язки виконавчої дирекції Пенсійного фонду та її територіальних органів" та розділ XV Прикінцевих положень. У пояснювальній записці уточнюється, що це потрібні для захисту громадян в умовах агресії РФ, коли у них може не бути підтверджуючих документів на руках або є інші проблеми.

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Пенсії в Україні — закон про зміни у нарахуваннях під час війни Фото: Скриншот

Пенсії в Україні — як нараховується стаж

У матеріалах ПФУ — інформація про особливості нарахування пенсії в Україні, якщо у людини виникли різні проблеми на тлі війни.

Що робити, якщо у відділенні ПФУ вимагають зайві паперові документи для нарахування пенсії в Україні?

У Пенсійному фонді повідомили, що співробітники установи не мають права вимагати додаткових паперових документів, якщо можуть отримати потрібну інформацію з публічних електронних реєстрів.

"Витребування документального підтвердження таких відомостей в особи забороняється", — наголосили у ПФУ.

Що робити, якщо в електронних базах ПФУ немає інформації про трудові відносини майбутнього пенсіонера або дані з помилками?

У такому випадку доказом стажу є записи у трудовій книжці. Крім того, якщо трудової книжки немає або виявили помилки чи неповні записи, то довести працевлаштування можна іншими способами:

дані з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

документи різного типу, які підтверджують отримання зарплати, працевлаштування. Серед доказів — витяги з наказу, відомості про нарахування зарплати тощо, виписки про транзакції на банківському рахунку, характеристики з місця роботи, угоди з власним підписом тощо;

документи за місцем роботи, навчання, з архіву;

свідчення двох громадян, які працювали на цьому ж підприємстві. Форма надання свідчень визначається спеціальною постановою Кабміну;

рішення суду, яке встановлює працевлаштування на певному підприємстві.

Як нараховується пенсійний стаж, якщо є проблеми з боргом ЄСВ?

У стаж включається період роботи за трудовим договором, за контрактом або за іншими формами, якщо роботодавець не сплатив ЄСВ, але зробив нарахування та подав звітність. Уточнюється, що у звіті має бути вказано нарахування у розмірі мінімального страхового внеску. У 2026 році — це 1 902,34 грн.

Зазначимо, Фокус писав про вікові надбавки до пенсії в Україні, які можуть отримати громадяни старшого віку. Згідно з рішенням уряду, люди від 70 до 74 років (включно) можуть отримати додатково до 300 грн, від 75 до 79 (включно) — до 465 грн, від 80 років — до 570 грн.

Нагадуємо, юристка розповіла, чи очікувати зростання пенсійних виплат до кінця 2026 року.