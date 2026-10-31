Я, украинка, написала письмо Камилле — королеве Великобритании: она мне ответила

Корреспондентка рубрики "Стиль жизни" Виктория Сытняк получила письмо от самой королевы Великобритании Камиллы и рассказывает, в чём секрет "переписки" с монархами.

Как получить письмо от королевы

Для поклонников королевских семей и не только есть приятная возможность получить письма от членов королевских семей — британских, испанских, бельгийских и других. Для этого нужно поздравить члена королевской семьи с каким-либо праздником — днём рождения, Рождеством, Пасхой и т. д.

Я же поздравила королеву Камиллу с днём рождения, который она отмечала в июле. Письмо отправила 8 июля, а ответ получила в конце октября, то есть ждала ответа три с половиной месяца.

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Ваши поздравления с днем рождения были высоко оценены. Большое спасибо за ваши теплые слова. ответила королева

Что нужно для письма королеве: конверт, поздравление на английском языке, написанное на листе бумаги, необходимое количество марок(!). По состоянию на июль 2026 года требовалось 5 марок с пометкой "U". Количество рассчитывается исходя из курса доллара, поэтому это нужно уточнять в отделении Укрпочты, через которое вы будете отправлять письмо.

Ответ от королевы Камиллы Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Ответ от королевы Камиллы Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Адрес королевы Камиллы:

Her Royal Majesty

The Queen

Buckingham Palace

London, SW1A 1AA

Соединённое Королевство

Поздравления с Рождеством

В настоящее время наиболее уместным будет поздравление с предстоящими новогодними праздниками (учитывая сроки доставки писем, в ноябре уже можно поздравлять с Рождеством). Обратите внимание, что обращаться к членам королевской семьи по имени недопустимо (не Кейт Миддлтон, а принцесса Уэльская и т. д.). Кроме того, письмо должно быть написано в официальном тоне. В нём можно немного рассказать о себе.

Также важно не забыть указать свой обратный адрес и закончить письмо словами "с уважением" или "с глубоким уважением".

Адрес Кейт Миддлтон:

Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales

Kensington Palace

London

W8 4PU

Интересно, что покойная королева Великобритании Елизавета II когда-то сама просматривала письма, поступавшие в Букингемский дворец. А сейчас этим занимаются в основном помощники.

Адреса других членов различных королевских семей можно найти в интернете.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Король Чарльз III и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она вошла в состав королевской семьи.

Король Чарльз поссорился с принцем Уильямом из-за разного взгляда на ситуацию с принцем Гарри.

Кроме того, королева Камилла недавно поразила всех своим ярким комбинезоном.