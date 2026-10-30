Ланнистеры всегда платят за проезд: мемы о звезде "Игры престолов" в Киеве (фото)

Известный датский актёр, звезда сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау неожиданно прибыл в столицу Украины в конце октября.

В сети появились фотографии, на которых "Джейми Ланнистер" находится в киевском метро во время воздушной тревоги из-за угрозы со стороны россиян. А украинцы, как обычно, начали шутить на актуальную тему и удивляться тому, как злодеи с экрана в реальной жизни оказались порядочными людьми.

"Ланнистер" в Киеве: мемы

"Шанс поспать в киевском метро с Джейми Ланнистером никогда не равен нулю", — пишут пользователи сети.

Не обошлось и без упоминаний о стоимости проезда в столичном метро, которая летом подскочила до 30 гривен.

Мемы о "Джейми Ланнистере" в Киеве Фото: Threads

"Ланнистеры всегда платят за проезд", "Николай Костер-Вальдау во время тревоги бесплатно вошёл в киевское метро. Выйдя на улицу после отбоя, он оплатил проезд со словами "Ланнистеры всегда платят долги", — пишут украинцы.

Видео дня

Мемы о "Джейми Ланнистере" в Киеве Фото: Threads

Мемы о "Джейми Ланнистере" в Киеве Фото: Threads

"Ланнистер" удивился цене на метро Фото: Threads

"Ланнистер вписался как родной. Как будто уже пятый год ночует с нами. Зима близко", — пишут украинцы.

"Джейми Ланнистер" в киевском метро Фото: Threads

Кроме того, пользователи сети представили, как Ланнистер пришёл на украинский рынок, где ему посоветовали взять тёплую одежду: "Зима близко, сынок. Возьми две".

Ланнистер на рынке Фото: Threads

"Джейми прибыл на Север. Наконец-то мы в 8-м сезоне", — говорят пользователи сети.

Мемы о "Джейми Ланнистере" в Киеве Фото: Threads

Конечно, не обошлось и без теплых слов в адрес Николая. Украинцы вспомнили, что и другой Ланнистер — Джек Глисон — также поддерживает Украину.

"Говорят, что роль эксцентричных антагонистов могут сыграть только очень хорошие люди. И это лучшая иллюстрация данного высказывания. Смотрела "Игру престолов" и ненавидела её персонажей, что только подчеркивает мастерство этих актёров. А в жизни это замечательные люди, которые приезжают в Украину во время войны, цитируют стихи украинских авторов. В общем, теперь я их фанат", — написала украинка.

"Ланнистеры" поддерживают Украину Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Люди шутили о "Григории Сковороде", который пришел писать радиодиктант, о правописании некоторых сложных слов и не только.

"Досталось" и Насте Каменских, которая недавно рассказала, что из-за украинского языка у неё появилась киста.

18 июня жители Москвы зафиксировали взрыв топлива на нефтеперерабатывающем заводе и полет крышки резервуара, взлетевшей в воздух на десятки метров. После появления этих кадров украинцы создали десятки мемов, в которых высмеивали россиян и радовались точной отработке дипстрайков.