Ланнистеры всегда платят за проезд: мемы о звезде "Игры престолов" в Киеве (фото)
Известный датский актёр, звезда сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау неожиданно прибыл в столицу Украины в конце октября.
В сети появились фотографии, на которых "Джейми Ланнистер" находится в киевском метро во время воздушной тревоги из-за угрозы со стороны россиян. А украинцы, как обычно, начали шутить на актуальную тему и удивляться тому, как злодеи с экрана в реальной жизни оказались порядочными людьми.
"Ланнистер" в Киеве: мемы
"Шанс поспать в киевском метро с Джейми Ланнистером никогда не равен нулю", — пишут пользователи сети.
Не обошлось и без упоминаний о стоимости проезда в столичном метро, которая летом подскочила до 30 гривен.
"Ланнистеры всегда платят за проезд", "Николай Костер-Вальдау во время тревоги бесплатно вошёл в киевское метро. Выйдя на улицу после отбоя, он оплатил проезд со словами "Ланнистеры всегда платят долги", — пишут украинцы.
"Ланнистер вписался как родной. Как будто уже пятый год ночует с нами. Зима близко", — пишут украинцы.
Кроме того, пользователи сети представили, как Ланнистер пришёл на украинский рынок, где ему посоветовали взять тёплую одежду: "Зима близко, сынок. Возьми две".
"Джейми прибыл на Север. Наконец-то мы в 8-м сезоне", — говорят пользователи сети.
Конечно, не обошлось и без теплых слов в адрес Николая. Украинцы вспомнили, что и другой Ланнистер — Джек Глисон — также поддерживает Украину.
"Говорят, что роль эксцентричных антагонистов могут сыграть только очень хорошие люди. И это лучшая иллюстрация данного высказывания. Смотрела "Игру престолов" и ненавидела её персонажей, что только подчеркивает мастерство этих актёров. А в жизни это замечательные люди, которые приезжают в Украину во время войны, цитируют стихи украинских авторов. В общем, теперь я их фанат", — написала украинка.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Люди шутили о "Григории Сковороде", который пришел писать радиодиктант, о правописании некоторых сложных слов и не только.
- "Досталось" и Насте Каменских, которая недавно рассказала, что из-за украинского языка у неё появилась киста.
18 июня жители Москвы зафиксировали взрыв топлива на нефтеперерабатывающем заводе и полет крышки резервуара, взлетевшей в воздух на десятки метров. После появления этих кадров украинцы создали десятки мемов, в которых высмеивали россиян и радовались точной отработке дипстрайков.