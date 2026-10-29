Звезда "Игры престолов" приехал в Киев: ходил в бар, а потом ночевал в метро

Известный актёр, звезда сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау неожиданно прибыл в столицу Украины. Его заметили в киевском баре на Подоле.

Фотографию с актёром опубликовали в Threads. Также зарубежные СМИ показали, как Костер-Вальдау спустился в метро во время воздушной тревоги. Кадры быстро разлетелись по сети.

Костер-Вальдау приехал в Киев

Как оказалось, актера случайно встретили в одном из киевских баров на Подоле.

"Обычные киевские будни с Николаем Костером-Вальдау", — подписала фото пользовательница сети.

Костер-Вальдау в киевском баре Фото: Threads

Позже зарубежные СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как 28 октября Костер-Вальдау спустился вместе с киевлянами в метро во время воздушной тревоги. Интересно, что знаменитость был готов к такому повороту событий и взял с собой спальное место. Вероятно, ему пришлось ночевать в укрытии ради собственной безопасности.

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Костер-Вальдау в киевском метро Фото: Коллаж: Фокус

Что Костер-Вальдау делает в Киеве

На данный момент официальная причина визита актёра не разглашается. Впрочем, известно, что в 2016 году знаменитость стал послом доброй воли Программы развития ООН. Он активно поддерживает глобальные цели устойчивого развития, в частности борьбу с бедностью и гендерным неравенством.

После начала полномасштабного вторжения Костер-Вальдау присоединился к кампании Stand Up for Ukraine, организованной Global Citizen. Они собирали средства для людей, пострадавших от войны.

Отметим, что Костер-Вальдау наиболее известен своей ролью Джейми Ланнистера в телесериале "Игра престолов".

Николай Костер-Вальдау Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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