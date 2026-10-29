Звезда "Игры престолов" приехал в Киев: ходил в бар, а потом ночевал в метро
Известный актёр, звезда сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау неожиданно прибыл в столицу Украины. Его заметили в киевском баре на Подоле.
Фотографию с актёром опубликовали в Threads. Также зарубежные СМИ показали, как Костер-Вальдау спустился в метро во время воздушной тревоги. Кадры быстро разлетелись по сети.
Костер-Вальдау приехал в Киев
Как оказалось, актера случайно встретили в одном из киевских баров на Подоле.
"Обычные киевские будни с Николаем Костером-Вальдау", — подписала фото пользовательница сети.
Позже зарубежные СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как 28 октября Костер-Вальдау спустился вместе с киевлянами в метро во время воздушной тревоги. Интересно, что знаменитость был готов к такому повороту событий и взял с собой спальное место. Вероятно, ему пришлось ночевать в укрытии ради собственной безопасности.
Что Костер-Вальдау делает в Киеве
На данный момент официальная причина визита актёра не разглашается. Впрочем, известно, что в 2016 году знаменитость стал послом доброй воли Программы развития ООН. Он активно поддерживает глобальные цели устойчивого развития, в частности борьбу с бедностью и гендерным неравенством.
После начала полномасштабного вторжения Костер-Вальдау присоединился к кампании Stand Up for Ukraine, организованной Global Citizen. Они собирали средства для людей, пострадавших от войны.
Отметим, что Костер-Вальдау наиболее известен своей ролью Джейми Ланнистера в телесериале "Игра престолов".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Американский актёр и лауреат премии "Оскар" Шон Пенн прибыл в Киев. Фото с актёром опубликовал украинский продюсер и телеведущий Юрий Горбунов.
- Принц Гарри тайно приехал в Украину, но о его поездке стало известно только тогда, когда он уже покинул страну.
Кроме того, британец Матуш, который сам родом из Словакии, приехал в Киев. Его не испугали ни морозная погода, ни российские обстрелы, ни отключения света.