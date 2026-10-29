Зірка "Гри престолів" приїхав у Київ: ходив у бар, а потім ночував у метро

Відомий актор, зірка серіалу "Гра престолів" Ніколай Костер-Вальдау несподівано приїхав до столиці України. Його помітили у київському барі на Подолі.

Фотографію з актором оприлюднили у Threads. Також іноземні ЗМІ показали, як Костер-Вальдау спустився у метро під час повітряної тривоги. Кадри швидко розлетілись мережею.

Костер-Вальдау приїхав до Києва

Як виявилось, актора випадково зустріли в одному з київських барів на Подолі.

"Звичайні київські будні з Ніколаєм Костером Вальдау", — підписала фото користувачка мережі.

Костер-Вальдау у київському барі Фото: Threads

Згодом іноземні медіа поділились фото, як Костер-Вальдау 28 жовтня спустився разом із киянами у метро під час повітряної тривоги. Цікаво, що знаменитість був готовий до такого випадку і взяв із собою спальне місце. Ймовірно, йому довелось ночувати в укритті заради своєї безпеки.

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Костер-Вальдау у київському метро Фото: Колаж: Фокус

Що Костер-Вальдау робить у Києві

Наразі офіційна причина візиту актора не розголошується. Втім, відомо, що у 2016 році знаменитість став послом доброї волі Програми розвитку ООН. Він активно підтримує глобальні цілі сталого розвитку, зокрема боротьбу з бідністю та гендерною нерівністю.

Після початку повномасштабного вторгнення Костер-Вальдау приєднався до кампанії Stand Up for Ukraine, організованої Global Citizen. Вони збирали кошти для людей, які постраждали від війни.

Зауважимо, що Костер-Вальдау найбільше відомий своєю роллю Джеймі Ланністера у телесеріалі "Гра престолів".

Ніколай Костер-Вальдау Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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