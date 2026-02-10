Британець приїхав у Київ та поділився враженнями: "Ракети летять" (фото)
Британець Матуш, який сам родом зі Словаччини, приїхав взимку в Київ. Його не налякали ні морозна погода, ні російські обстріли, ні відключення світла.
У своєму TikTok хлопець поділився моментами подорожі з аеропорту в Лондоні до столиці України під час повномасштабної війни.
Британець приїхав до Києва
"Їду до Києва з аеропорту в Лондоні. Доволі тепло в Лондоні і дуже-дуже холодно в Україні. Кілька годин і кілька градусів за Цельсієм менше. Я на польсько-українському кордоні. Сідаю на потяг до столиці України. Це займе 10 годин", — розповів автор відео.
Згодом Матуш показався вже на центральному вокзалі Києва, запитавши: "Куди йти?".
"Лютий у Києві, мінус 20 градусів за Цельсієм, сніг, ожеледиця, відключення електроенергії, обстріли, але місто стоїть", — написав іноземець.
Згодом через російські обстріли українських міст подорож Матуша завела його до укриття.
"Чергова сирена. Ракети летять на Київ. Ракетна атака на Київ, тому ми чекаємо в підземеллі торгового центру. Шопінг перетворився на очікування на підземній парковці. Очікуємо спокійно, поки божевілля закінчиться. Але воно ніколи не закінчується тут", — сказав іноземець.
Реакція українців
У коментарях українці тепло відреагували на увагу до їхньої країни, особливо в такі важкі часи. Не обійшлося і без прохання одягнути шапку:
- "Шапку вдінь".
- "Ласкаво просимо".
- "Я в Києві зараз. Можемо зустрітися, якщо хочеш".
- "Якщо хочеш, можемо організувати тур Києвом".
- "Будь ласка, одягай теплий головний убір".
- "Удачі і будь у безпеці".
- "Чесно кажучи, зараз не найкращий час. Буде дуже важко до весни. Будь ласка, будьте обережні".
