Британець приїхав у Київ та поділився враженнями: "Ракети летять" (фото)

Британець приїхав у Київ та поділився своїми враженнями
Британець приїхав у Київ | Фото: колаж Фокус

Британець Матуш, який сам родом зі Словаччини, приїхав взимку в Київ. Його не налякали ні морозна погода, ні російські обстріли, ні відключення світла.

У своєму TikTok хлопець поділився моментами подорожі з аеропорту в Лондоні до столиці України під час повномасштабної війни.

Британець приїхав до Києва

"Їду до Києва з аеропорту в Лондоні. Доволі тепло в Лондоні і дуже-дуже холодно в Україні. Кілька годин і кілька градусів за Цельсієм менше. Я на польсько-українському кордоні. Сідаю на потяг до столиці України. Це займе 10 годин", — розповів автор відео.

Згодом Матуш показався вже на центральному вокзалі Києва, запитавши: "Куди йти?".

"Лютий у Києві, мінус 20 градусів за Цельсієм, сніг, ожеледиця, відключення електроенергії, обстріли, але місто стоїть", — написав іноземець.

Британець приїхав у Київ
Британець приїхав у Київ
Фото: TikTok

Згодом через російські обстріли українських міст подорож Матуша завела його до укриття.

"Чергова сирена. Ракети летять на Київ. Ракетна атака на Київ, тому ми чекаємо в підземеллі торгового центру. Шопінг перетворився на очікування на підземній парковці. Очікуємо спокійно, поки божевілля закінчиться. Але воно ніколи не закінчується тут", — сказав іноземець.

британець в Україні
Британець опинився в укритті
Фото: TikTok
британець в Україні
Матуш дуже зрадів снігу
Фото: TikTok

Реакція українців

У коментарях українці тепло відреагували на увагу до їхньої країни, особливо в такі важкі часи. Не обійшлося і без прохання одягнути шапку:

  • "Шапку вдінь".
  • "Ласкаво просимо".
  • "Я в Києві зараз. Можемо зустрітися, якщо хочеш".
  • "Якщо хочеш, можемо організувати тур Києвом".
  • "Будь ласка, одягай теплий головний убір".
  • "Удачі і будь у безпеці".
  • "Чесно кажучи, зараз не найкращий час. Буде дуже важко до весни. Будь ласка, будьте обережні".

