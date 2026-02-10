Поддержите нас UA
Британец приехал в Киев и поделился впечатлениями: "Ракеты летят" (фото)

Британец приехал в Киев и поделился своими впечатлениями
Британец приехал в Киев | Фото: коллаж Фокус

Британец Матуш, который сам родом из Словакии, приехал зимой в Киев. Его не напугали ни морозная погода, ни российские обстрелы, ни отключение света.

В своем TikTok парень поделился моментами путешествия из аэропорта в Лондоне в столицу Украины во время полномасштабной войны.

Британец приехал в Киев

"Еду в Киев из аэропорта в Лондоне. Довольно тепло в Лондоне и очень-очень холодно в Украине. Несколько часов и несколько градусов по Цельсию меньше. Я на польско-украинской границе. Сажусь на поезд до столицы Украины. Это займет 10 часов", — рассказал автор видео.

Впоследствии Матуш показался уже на центральном вокзале Киева, спросив: "Куда идти?".

"Февраль в Киеве, минус 20 градусов по Цельсию, снег, гололедица, отключения электроэнергии, обстрелы, но город стоит", — написал иностранец.

Британец приехал в Киев
Британец приехал в Киев
Фото: TikTok

Впоследствии из-за российских обстрелов украинских городов путешествие Матуша завела его в укрытие.

"Очередная сирена. Ракеты летят на Киев. Ракетная атака на Киев, поэтому мы ждем в подземелье торгового центра. Шопинг превратился в ожидание на подземной парковке. Ожидаем спокойно, пока безумие закончится. Но оно никогда не заканчивается здесь", — сказал иностранец.

британец в Украине
Британец оказался в укрытии
Фото: TikTok
британец в Украине
Матушка очень обрадовалась снегу
Фото: TikTok

Реакция украинцев

В комментариях украинцы тепло отреагировали на внимание к их стране, особенно в такие трудные времена. Не обошлось и без просьбы надеть шапку:

  • "Надень шапку".
  • "Добро пожаловать".
  • "Я сейчас в Киеве. Можем встретиться, если хочешь".
  • "Если хочешь, можем организовать тур по Киеву".
  • "Пожалуйста, надевай теплый головной убор".
  • "Удачи и будь в безопасности".
  • "Честно говоря, сейчас не лучшее время. Будет очень тяжело до весны. Пожалуйста, будьте осторожны".

