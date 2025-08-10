"Даже не верится": украинка сравнила цены в самых дешевых супермаркетах Украины и Польши

Украинская предпринимательница и блогерша София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Она была поражена, подведя итоги.

Related video

Девушка посетила супермаркет популярной сети Biedronka (Польша), а также показала ценники в "АТБ" (Украина). "Где, по вашему мнению, дешевле? Напишите в комментариях" — спросила София в TikTok. О результатах ее эксперимента, — читайте в материале Фокуса.

Итак, какова стоимость продуктов в самых дешевых супермаркетах Украины и Польши. Автор оценивала наиболее ходовые товары и начала с фруктов и овощей.

Цены на продукты

Персики: в Польше — 102 грн, в Украине — 123 грн;

Манго: в Польше — 79 грн за 1 шт., в Украине — 158 грн за кг;

Авокадо: 40 грн и 100 грн за шт. соответственно;

Абрикосы: 113 грн в обоих супермаркетах;

Морковь: в Польше — 57 грн, в Украине — 40 грн;

Свекла: 34 грн и 46 грн соответственно;

София сравнила стоимость продуктов в самых дешевых супермаркетах Украины и Польши Фото: TikTok

Картофель: 57 грн — в Польше, 28 грн — в Украине;

Масло: 102 грн и 124 грн соответственно;

Молоко: 44 грн и 39 грн соответственно;

Масло: 90 грн и 75 грн;

Макароны: в Польше — 39 грн, в Украине — 47 грн;

Яйца: 124 грн и 70 грн соответственно.

Далее София поинтересовалась у своей аудитории: "Как вы считаете, где более выгодные цены?".

В комментариях началась оживленная дискуссия. Некоторые попросили автора сначала сравнить уровень заработных плат в обеих соседних странах, другие обвинили в спекуляциях, мол, в Украине введено военное положение.

"Только вы забыли указать заработную плату в Польше и Украине, цены относительно зарплаты", — написала одна из зрительниц;

"Вы забыли, что в Украине вкусная еда", — добавила другая;

Следующая заметила: "Если брать в Польше продукты по акции, то дешево, а если нет акции, то получается дороже чем в Украине. Не все, конечно, но большинство продуктов";

Ванивская провела интересный эксперимент Фото: TikTok

"Европейские цены, украинские зарплаты", — посмеялся еще один зритель;

"Ну, все же манго, авокадо и персик — немного нетипичные товары украинской корзины, логично, что из-за лучшей логистики в Польше будут более привлекательные цены", — объяснил ситуацию один из пользователей сети;

"Даже не верится", — заметил следующий.

Видео украинки собрало более 100 тысяч просмотров, множество комментариев, репостов и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогер сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара.

Украинка пожаловалась на плохую соль в супермаркетах. По словам Ирины Каленской, едва ли не весь ассортимент соли, представленный в наших магазинах — это импорт из Турции. Женщина утверждает, что качество продукции часто довольно сомнительное.

А вот 34-летняя Рэйчел Баучер из Саутгемптона, Великобритания, во время обычного шопинга в супермаркете Costco наткнулась на настоящее золото, которое продавалось в отделе с элитными товарами.