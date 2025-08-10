"Даже не верится": украинка сравнила цены в самых дешевых супермаркетах Украины и Польши
Украинская предпринимательница и блогерша София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Она была поражена, подведя итоги.
Девушка посетила супермаркет популярной сети Biedronka (Польша), а также показала ценники в "АТБ" (Украина). "Где, по вашему мнению, дешевле? Напишите в комментариях" — спросила София в TikTok. О результатах ее эксперимента, — читайте в материале Фокуса.
Итак, какова стоимость продуктов в самых дешевых супермаркетах Украины и Польши. Автор оценивала наиболее ходовые товары и начала с фруктов и овощей.
Цены на продукты
- Персики: в Польше — 102 грн, в Украине — 123 грн;
- Манго: в Польше — 79 грн за 1 шт., в Украине — 158 грн за кг;
- Авокадо: 40 грн и 100 грн за шт. соответственно;
- Абрикосы: 113 грн в обоих супермаркетах;
- Морковь: в Польше — 57 грн, в Украине — 40 грн;
- Свекла: 34 грн и 46 грн соответственно;
- Картофель: 57 грн — в Польше, 28 грн — в Украине;
- Масло: 102 грн и 124 грн соответственно;
- Молоко: 44 грн и 39 грн соответственно;
- Масло: 90 грн и 75 грн;
- Макароны: в Польше — 39 грн, в Украине — 47 грн;
- Яйца: 124 грн и 70 грн соответственно.
Далее София поинтересовалась у своей аудитории: "Как вы считаете, где более выгодные цены?".
В комментариях началась оживленная дискуссия. Некоторые попросили автора сначала сравнить уровень заработных плат в обеих соседних странах, другие обвинили в спекуляциях, мол, в Украине введено военное положение.
- "Только вы забыли указать заработную плату в Польше и Украине, цены относительно зарплаты", — написала одна из зрительниц;
- "Вы забыли, что в Украине вкусная еда", — добавила другая;
- Следующая заметила: "Если брать в Польше продукты по акции, то дешево, а если нет акции, то получается дороже чем в Украине. Не все, конечно, но большинство продуктов";
- "Европейские цены, украинские зарплаты", — посмеялся еще один зритель;
- "Ну, все же манго, авокадо и персик — немного нетипичные товары украинской корзины, логично, что из-за лучшей логистики в Польше будут более привлекательные цены", — объяснил ситуацию один из пользователей сети;
- "Даже не верится", — заметил следующий.
Видео украинки собрало более 100 тысяч просмотров, множество комментариев, репостов и других реакций.
