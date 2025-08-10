"Навіть не віриться": українка порівняла ціни у найдешевших супермаркетах України і Польщі

Українська підприємниця та блогерка Софія Ванівська в рамках експерименту порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Вона була вражена, підбивши підсумки.

Дівчина завітала у супермаркет популярної мережі Biedronka (Польща), а також показала цінники у "АТБ" (Україна). "Де, на вашу думку, дешевше? Напишіть у коментарях" — запитала Софія у TikTok. Про результати її експерименту, — читайте в матеріалі Фокусу.

Отже, яка вартість продуктів у найдешевших супермаркетах України та Польщі. Авторка оцінювала найбільш ходові товари й почала з фруктів та овочів.

Ціни на продукти

Персики: в Польщі — 102 грн, в Україні — 123 грн;

Манго: в Польщі — 79 грн за 1 шт., в Україні — 158 грн за кг;

Авокадо: 40 грн і 100 грн за шт. відповідно;

Абрикоси: 113 грн в обидвох супермаркетах;

Морква: в Польщі — 57 грн, в Україні — 40 грн;

Буряк: 34 грн і 46 грн відповідно;

Софія порівняла вартість продуктів у найдешевших супермаркетах України та Польщі Фото: TikTok

Картопля: 57 грн — в Польщі, 28 грн — в Україні;

Масло: 102 грн і 124 грн відповідно;

Молоко: 44 грн і 39 грн відповідно;

Олія: 90 грн і 75 грн;

Макарони: в Польщі — 39 грн, в Україні — 47 грн;

Яйця: 124 грн і 70 грн відповідно.

Далі Софія поцікавилася у своєї аудиторії: "Як ви вважаєте, де вигідніші ціни?".

У коментарях почалась жвава дискусія. Дехто попросив авторку спершу порівняти рівень заробітних плат в обох сусідніх країнах, інші звинуватили у спекуляціях, мовляв, в Україні введений воєнний стан.

"Тільки ви забули вказати заробітну плату в Польщі й Україні, ціни відносно до зарплати", — написала одна з глядачок;

"Ви забули, що в Україні смачна їжа", — додала інша;

Наступна зауважила: "Якщо брати в Польщі продукти по акції, то дешево, а якщо немає акції, то виходить дорожче ніж в Україні. Не все, звичайно, але більшість продуктів";

Ванівська провела цікавий експеримент Фото: TikTok

"Європейські ціни, українські зарплати", — посміявся ще один глядач;

"Ну, все ж манго, авокадо і персик — трохи нетипові товари українського кошика, логічно, що через кращу логістику в Польщі будуть привабливіші ціни", — пояснив ситуацію один з користувачів мережі;

"Навіть не віриться", — зауважив наступний.

Відео українки зібрало понад 100 тисяч переглядів, безліч коментарів, репостів та інших реакцій.

