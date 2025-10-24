"Это точно Украина?": поляк удивился от того, что увидел в украинском супермаркете (видео)

Поляк Давид поделился своими впечатлениями от поездки в Украину, в частности посещения местных супермаркетов. По словам мужчины, он не ожидал увидеть настолько разнообразный выбор товаров в наших магазинах.

Иностранец рассказал, что побывал в нескольких "Сильпо" — в Белой Церкви и в Одессе — и был приятно удивлен ассортиментом. Для сравнения, в польском Lidl, по его словам, можно найти только три вида креветок, тогда как в украинском супермаркете — минимум десять. Об этом он сказал в подкасте "Фонтан".

"Ты заходишь в "Сильпо", а там десять видов креветок. Так все уложено лежит. Я подумал, это точно Украина?" — сказал Давид Зай.

Реакции людей

Видео с этим отрывком стало популярным в TikTok, собрав тысячи просмотров, лайков и комментариев. Пользователи активно включились в дискуссию: одни отмечали, что широкий ассортимент — это преимущество, другие же отмечали сложности работы в отечественной розничной торговле. В частности, писали следующее:

"С нашим ассортиментом колбасных изделий и многообразием рыбы польской супермаркеты отдыхают";

"Украина очень развитая страна! Во всем";

"А потом иностранцы удивляются, когда мы ищем нормальную еду, говорят, продуктами перебираем. Мы просто привыкли жить нормально, есть нормально, получать услуги";

"Правда. Мне в Польше уже все проелось";

"Все иностранцы офигевают от наших супермаркетов";

"Я тоже хочу, чтобы иностранцы увидели наши "Сильпо". Это просто уровень. А там супермаркеты, как склады. Они даже не представляют, что такое уровень комфорта и обслуживания".

