"Це точно Україна?": поляк здивувався від того, що побачив у українському супермаркеті (відео)

Поляк Давид поділився своїми враженнями від поїздки до України, зокрема відвідування місцевих супермаркетів. За словами чоловіка, він не очікував побачити настільки різноманітний вибір товарів у наших крамницях.

Іноземець розповів, що побував у кількох "Сільпо" — у Білій Церкві та в Одесі — і був приємно здивований асортиментом. Для порівняння, у польському Lidl, за його словами, можна знайти лише три види креветок, тоді як в українському супермаркеті — щонайменше десять. Про це він сказав у подкасті "Фонтан".

"Ти заходиш в "Сільпо", а там десять видів креветок. Так все поскладано лежить. Я подумав, це точно Україна?" — сказав Давид Зай.

Реакції людей

Відео з цим уривком стало популярним в TikTok, зібравши тисячі переглядів, вподобайок і коментарів. Користувачі активно долучилися до дискусії: одні зазначали, що широкий асортимент — це перевага, інші ж наголошували на складнощах роботи у вітчизняній роздрібній торгівлі. Зокрема, писали таке:

"З нашим асортиментом ковбасних виробів та різноманіттям риби польські супермаркети відпочивають";

"Україна дуже розвинена країна! В усьому";

"А потім іноземці дивуються, коли ми шукаємо нормальну їжу, кажуть, харчами перебираємо. Ми просто звикли жити нормально, їсти нормально, отримувати послуги";

"Правда. Мені в Польщі вже все проїлось";

"Усі іноземці офігєвають від наших супермаркетів";

"Я теж хочу, щоб іноземці побачили наші "Сільпо". Це просто рівень. А там супермаркети, як склади. Вони навіть не уявляють, що таке рівень комфорту та обслуговування".

