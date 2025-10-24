"Це точно Україна?": поляк здивувався від того, що побачив у українському супермаркеті (відео)
Поляк Давид поділився своїми враженнями від поїздки до України, зокрема відвідування місцевих супермаркетів. За словами чоловіка, він не очікував побачити настільки різноманітний вибір товарів у наших крамницях.
Іноземець розповів, що побував у кількох "Сільпо" — у Білій Церкві та в Одесі — і був приємно здивований асортиментом. Для порівняння, у польському Lidl, за його словами, можна знайти лише три види креветок, тоді як в українському супермаркеті — щонайменше десять. Про це він сказав у подкасті "Фонтан".
"Ти заходиш в "Сільпо", а там десять видів креветок. Так все поскладано лежить. Я подумав, це точно Україна?" — сказав Давид Зай.
Реакції людей
Відео з цим уривком стало популярним в TikTok, зібравши тисячі переглядів, вподобайок і коментарів. Користувачі активно долучилися до дискусії: одні зазначали, що широкий асортимент — це перевага, інші ж наголошували на складнощах роботи у вітчизняній роздрібній торгівлі. Зокрема, писали таке:
- "З нашим асортиментом ковбасних виробів та різноманіттям риби польські супермаркети відпочивають";
- "Україна дуже розвинена країна! В усьому";
- "А потім іноземці дивуються, коли ми шукаємо нормальну їжу, кажуть, харчами перебираємо. Ми просто звикли жити нормально, їсти нормально, отримувати послуги";
- "Правда. Мені в Польщі вже все проїлось";
- "Усі іноземці офігєвають від наших супермаркетів";
- "Я теж хочу, щоб іноземці побачили наші "Сільпо". Це просто рівень. А там супермаркети, як склади. Вони навіть не уявляють, що таке рівень комфорту та обслуговування".
