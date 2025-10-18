Люди были в шоке когда узнали, что на самом деле означают цифры на наклейках на яблоках

Осенью, когда яблоки становятся главным фруктом сезона, многие даже не задумываются о маленьких наклейках, украшающих каждый плод в супермаркете. Однако, как выяснилось, эти стикеры содержат важную информацию о происхождении и способе выращивания фруктов.

Популярный блогер и эксперт по здоровому питанию Зиб Аткинс объяснил, что цифры на наклейках — это код Price Look-Up (PLU), с помощью которого кассиры определяют цену и разновидность фрукта. Об этом сообщает издание The Mirror.

Эксперт отметил, что коды, начинающиеся с цифр 3 или 4, указывают на то, что яблоки выращены традиционным способом с применением химических удобрений и пестицидов. На такие плоды часто наносят синтетический воск, который помогает сохранить свежесть, но может скрывать следы химикатов.

"Если вы видите номер, который начинается с тройки или четверки, — это неорганическое яблоко. Воск, которым его покрывают, может содержать токсичные вещества и скрывать пестициды", — объяснил Аткинс.

По его словам, безопаснее выбирать фрукты, чей код начинается с цифры 9 — это означает, что продукт органический и выращен без применения пестицидов и искусственных добавок.

Тем не менее, специалисты в сфере пищевой промышленности отмечают, что используемый воск считается безопасным для употребления. Он наносится после тщательной мойки плодов, чтобы предотвратить потерю влаги и продлить срок хранения.

Тем, кто хочет полностью избавиться от остатков воска и пестицидов, Аткинс советует простой домашний способ:

"Наполните миску водой, добавьте чайную ложку пищевой соды и замочите яблоки на 15 минут. После этого потрите их жесткой щеткой — и вы уберете до 90% поверхностных загрязнений", — говорит эксперт.

