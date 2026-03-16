Шон Пенн прибув до Києва: актор пропустив "Оскара" через Україну – що він тут робитиме (фото)

Американський актор та лауреат премії "Оскар" Шон Пенн знову приїхав до Києва. Фото з актором опублікував український продюсер та телеведучий Юрій Горбунов.

На знімку Пенн позує разом з українцями на залізничному вокзалі столиці. Актор прибув до Києва потягом.

У підписі до фото Горбунов привітав актора з отриманням третього "Оскара", нагадавши, що раніше Пенн отримував нагороди Американської кіноакадемії за фільми "Таємнича річка" (2004) та "Мілк" (2009).

У коментарях під дописом одна з користувачок запитала, чи приїхав Шон Пенн до України на зйомки.

"Пишуть, що не пішов на нагородження "Оскара", бо готується до поїздки в Україну. Це він до вас на знімання знов їде?" — поцікавилася вона.

На це Юрій Горбунов коротко відповів: "Так", фактично підтвердивши, що актор міг приїхати до України для участі у зйомках.

Шон Пенн вкотре підтримує Україну

Голлівудський актор відвідував Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. У листопаді 2021 року Шон Пенн прилетів до Києва, де планував працювати над фільмом про Революцію Гідності. За кілька днів він також побував на Донеччині, де зустрівся з українськими військовими.

Після початку повномасштабної війни актор активно висловлював підтримку Україні. У березні 2022 року Пенн закликав організаторів церемонії "Оскар" надати слово президенту України Володимиру Зеленському. Він також заявляв, що захід варто бойкотувати, якщо Американська кіноакадемія не продемонструє підтримку Україні.

У червні 2022 року актор знову приїхав до Києва, де продовжив роботу над документальним фільмом про війну Росії проти України. Під час поїздки він відвідав деокуповані Бучу та Ірпінь і поспілкувався з місцевими жителями, які стали свідками російських злочинів.

11 листопада 2022 року Шон Пенн передав одну зі своїх статуеток "Оскар" президенту Володимиру Зеленському як символ віри в перемогу України. Раніше видання Variety також повідомляло, що актор розглядав можливість переплавити свою нагороду на кулі для українських військових.

Шон Пенн отримав "Оскар" у номінації "Найкращий актор другого плану" у стрічці "Одна битва за іншою". Однак він узагалі не був присутнім ані на сцені, ані у залі під час урочистої церемонії у Лос-Анджелесі через поїздку до України.

