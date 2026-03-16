Не забрав свій "Оскар": актор Шон Пенн пропустив церемонію заради поїздки в Україну, — NYT

Відомий американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн не з'явився на 98-й церемонії вручення "Оскара", де йому мали вручити нагороду. Зірка обрала натомість поїздку в Україну.

Шон Пенн отримав "Оскар" у номінації "Найкращий актор другого плану" у стрічці "Одна битва за іншою". Однак він узагалі не був присутнім ані на сцені, ані у залі під час урочистої церемонії у Лос-Анджелесі, пише видання The New York Times.

Актор натомість вирушив до Європи, де, станом на кінець минулого тижня, планував приїхати в Україну. Про це медіа розповіли двоє осіб, обізнаних з цим питанням, які говорили на умовах анонімності.

Водночас джерела не стали уточнювати, з якою конкретно метою Шон Пенн мав наміри приїхати до України або куди саме він планував вирушити. Представник актора відмовився від коментарів щодо цього питання.

Відео дня

Під час самої церемонії Кіран Калкін, який вручив "Оскара" у цій номінації, сказав: "Шон Пенн не зміг бути тут цього вечора, або не хотів, тому я прийму нагороду від його імені".

Фото: IMDB

Шон Пенн підтримує Україну з перших днів

Голлівудський актор ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приїжджав до Києва. У листопаді 2021 року він прилетів до української столиці, щоб зняти фільм про Майдан, а через кілька днів зустрівся з українськими військовими на Донеччині.

У березні 2022 року Шон Пенн вимагав виступу українського лідера Володимира Зеленського на тогорічній церемонії вручення "Оскара". Актор закликав бойкотувати захід, якщо Американська кіноакадемія не схаменеться та не підтримає Україну.

У червні 2022 року зірка повернулася до Києва для зйомок документального фільму про війну з Росією. Він відвідав Бучу та Ірпінь, що були під окупацією РФ, та поспілкувався з мирними мешканцями, що стали свідками злочинів росіян.

11 листопада 2022 року Шон Пенн вручив свій "Оскар" Володимиру Зеленському як символ віри у перемогу України. Видання Variety писало, що актор також хотів переплавити власний "Оскар" на кулі для ЗСУ.

