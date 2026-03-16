Шон Пенн прибыл в Киев: актер пропустил церемонию "Оскара" из-за Украины — что он здесь будет делать (фото)

Американский актер и лауреат премии "Оскар" Шон Пенн снова приехал в Киев. Фото с актером опубликовал украинский продюсер и телеведущий Юрий Горбунов.

На снимке Пенн позирует вместе с украинцами на железнодорожном вокзале столицы. Актер прибыл в Киев на поезде.

В подписи к фото Горбунов поздравил актера с получением третьего "Оскара", напомнив, что ранее Пенн получал награды Американской киноакадемии за фильмы "Таинственная река" (2004) и "Милк" (2009).

В комментариях под сообщением одна из пользовательниц спросила, приехал ли Шон Пенн в Украину на съемки.

Шон Пенн приехал в Киев

"Пишут, что не пошел на награждение "Оскара", потому что готовится к поездке в Украину. Это он к вам на съемки снова едет?" — поинтересовалась она.

На это Юрий Горбунов коротко ответил: "Да", фактически подтвердив, что актер мог приехать в Украину для участия в съемках.

Шон Пенн в очередной раз поддерживает Украину

Голливудский актер посещал Украину еще до начала полномасштабного вторжения России. В ноябре 2021 года Шон Пенн прилетел в Киев, где планировал работать над фильмом о Революции Достоинства. За несколько дней он также побывал в Донецкой области, где встретился с украинскими военными.

После начала полномасштабной войны актер активно выражал поддержку Украине. В марте 2022 года Пенн призвал организаторов церемонии "Оскар" предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он также заявлял, что мероприятие стоит бойкотировать, если Американская киноакадемия не продемонстрирует поддержку Украине.

В июне 2022 года актер снова приехал в Киев, где продолжил работу над документальным фильмом о войне России против Украины. Во время поездки он посетил деоккупированные Бучу и Ирпень и пообщался с местными жителями, которые стали свидетелями российских преступлений.

11 ноября 2022 года Шон Пенн передал одну из своих статуэток "Оскар" президенту Владимиру Зеленскому как символ веры в победу Украины. Ранее издание Variety также сообщало, что актер рассматривал возможность переплавить свою награду на пули для украинских военных.

Шон Пенн получил "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" в ленте "Одна битва за другой". Однако он вообще не присутствовал ни на сцене, ни в зале во время торжественной церемонии в Лос-Анджелесе из-за поездки в Украину.

