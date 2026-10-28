"Каменских увезла скорая": певицу высмеяли после Радиодиктанта (фото)

27 октября украинцы по всему миру писали Радиодиктант национального единства. После этого в сети не обошлось без волны мемов.

Люди шутили о "Григории Сковороде", который пришел писать диктант, о правописании некоторых сложных слов и не только. "Досталось" и Насте Каменских, которая недавно рассказала, что из-за украинского языка у нее появилась киста.

Каменских высмеяли после Радиодиктанта

Пользователи сети начали гадать, что могло случиться с артисткой во время столь тесного соприкосновения с украинским языком.

Более того, украинцы предположили, что певица — это Янукович, ломающий ручку.

Мемы о радиодиктанте Фото: Threads

"Настя Каменских госпитализирована с открытыми переломами обеих рук. Певица пыталась написать общенациональный диктант по украинскому языку", — пишут украинцы.

Мемы о радиодиктанте Фото: Threads

"Настю Каменских во время радиодиктанта увезла скорая", — написал волонтер Сергей Стерненко.

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Мемы о радиодиктанте Фото: Threads

"Настя Каменских не писала радиодиктант, чтобы не сломать руку. А наши морпехи — писали!" — отреагировали украинские военные.

Мемы о радиодиктанте Фото: Threads

"Настя Каменских не будет писать диктант, чтобы не обострился артрит", — шутят люди.

Мемы о радиодиктанте Фото: Threads

Мемы о радиодиктанте Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво оказался в центре громкого обсуждения на фоне Радиодиктанта.

Астафьева, которая в этом году зачитывала Радиодиктант национального единства, иронично ответила своим критикам.

Куда отправлять свои тексты диктанта, чтобы их проверили специалисты.