"Каменских увезла скорая": певицу высмеяли после Радиодиктанта (фото)
27 октября украинцы по всему миру писали Радиодиктант национального единства. После этого в сети не обошлось без волны мемов.
Люди шутили о "Григории Сковороде", который пришел писать диктант, о правописании некоторых сложных слов и не только. "Досталось" и Насте Каменских, которая недавно рассказала, что из-за украинского языка у нее появилась киста.
Каменских высмеяли после Радиодиктанта
Пользователи сети начали гадать, что могло случиться с артисткой во время столь тесного соприкосновения с украинским языком.
Более того, украинцы предположили, что певица — это Янукович, ломающий ручку.
"Настя Каменских госпитализирована с открытыми переломами обеих рук. Певица пыталась написать общенациональный диктант по украинскому языку", — пишут украинцы.
"Настю Каменских во время радиодиктанта увезла скорая", — написал волонтер Сергей Стерненко.
"Настя Каменских не писала радиодиктант, чтобы не сломать руку. А наши морпехи — писали!" — отреагировали украинские военные.
"Настя Каменских не будет писать диктант, чтобы не обострился артрит", — шутят люди.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинский шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво оказался в центре громкого обсуждения на фоне Радиодиктанта.
- Астафьева, которая в этом году зачитывала Радиодиктант национального единства, иронично ответила своим критикам.
Куда отправлять свои тексты диктанта, чтобы их проверили специалисты.