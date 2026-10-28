Эктор Хименес-Браво вляпался в скандал после критики Радиодиктанта: все подробности
Украинский шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво оказался в центре громкого скандала. Так, в соцсети на него "набросились" украинцы, которых смутил пост звезды о Радиодиктанте.
На странице Эктора в Threads появился пост о том, что он якобы не понимает суть диктанта и просит объяснить ему это. Через несколько минут пост удалили, но пользователи сети успели раскритиковать знаменитость.
Некоторые считают, что этот пост случайно опубликовал SMM-специалист Эктора. Из-за этого в сети разгорелась бурная дискуссия.
Скандал с Эктором — что известно
Пользовательница сети поделилась скриншотом поста повара, который, судя по всему, не понимает сути Радиодиктанта. По его мнению, в Украине есть более важные темы и проблемы.
"А в чём суть Радиодиктанта? В последние месяцы мы слышим о дефиците бюджета, приостановке программ, повышении налогов для бизнеса, впереди сложная зима… Я искренне не понимаю, объясните, пожалуйста, в чём ценность. Без негатива", — написал Эктор.
Интересно, что через несколько минут пост был удален, но украинцы успели его увидеть.
Пользователи сети начали бурно обсуждать высказывание Эктора и отметили, что, вероятно, это была ошибка SMM-менеджера, ведущего страницу повара. Некоторые считают, что это был сарказм со стороны звезды.
- "Я извиняюсь, а что это было?";
- "Думаю, СММ-щик Эктора (он же не ведет страницу лично) хотел(а) выложить это со своей страницы, но перепутал(а). Поэтому быстро подчистили";
- "СММ-щик заигрался";
- "Мне вообще не нравится его СММ, совершенно не похоже на Эктора, как-то всё фальшиво. Да, человек действительно много сидит и всё комментирует, но вообще не туда, лучше бы рецепты людям советовал";
- "Иногда СММ слишком активно ведет его Тредс";
- "Там часто бывают довольно странные комментарии. СММ, на мой взгляд, не очень понимает, чью страницу ведет";
- "Я думала, это сарказм, потому что видела в сети такие посты".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Эктор Хименес-Браво уехал в Канаду по неотложным обстоятельствам. В Instagram судья шоу "МастерШеф" рассказал, как проходит его поездка.
- Известный повар после скандала с личными видео начал снимать пародии на самого себя.
Кроме того, Эктор открыто оценивает кулинарные способности украинцев. Люди делятся своими шедеврами в сети, а знаменитость не остается в стороне и оставляет свои отзывы под постами.