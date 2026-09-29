"На балкон!": Эктор с иронией оценил кулинарные таланты украинцев (фото)

Известный ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво открыто оценивает кулинарные способности украинцев. Люди делятся своими шедеврами в сети, а знаменитость не остается в стороне и оставляет свои отзывы под постами.

Некоторые блюда Эктор хвалит, а некоторые — с иронией и юмором отправляет "на балкон". Об этом стало известно из постов шеф-повара в Threads.

Эктор оценивает кулинарные шедевры украинцев

Известный повар часто оставляет искренние, а порой и забавные комментарии под постами в соцсети. Таким образом, Эктор выступает в роли "ресторанного критика" и оценивает блюда украинцев.

Например, один из пользователей поделился фотографией свежеприготовленного борща и спросил: "Есть ли здесь люди, которые не любят борщ? Кто вы?". На что шеф-повар ответил: "Разве это люди, если они не любят борщ?".

Эктор оценил борщ Фото: Threads

Кроме того, Эктор часто использует в комментариях свою знаменитую фразу "На балкон!", которая уже стала мемом. В шоу "МастерШеф" знаменитость этим культовым выражением отправлял участников, когда они хорошо выполняли задания.

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Так, на пост военного, приготовившего для сослуживцев синабоны, Эктор ответил: "А как у военных называется балкон?". Таким образом, повару понравился кулинарный шедевр парня.

Эктор оценил военные синабоны Фото: Threads

Эктор отреагировал на блюдо известной фразой Фото: Threads

К тому же Эктор поддержал украинца, который только начал развивать свой кулинарный талант, но из-за неудач понял, что это не его:

"Перед вами человек, который перепробовал множество рецептов и в конце концов понял: это не моё! Рецепты Ярославского или Клопотенко хороши и просты, но, похоже, я просто не могу это сделать. Я могу готовить много блюд, от простых до сложных, я умею немного украшать, но сырники больше никогда", — написал парень.

На это известный шеф-повар ответил, что любая профессия требует усилий и работы над собой. По его словам, он вообще начинал с мытья посуды.

"Не сдавайтесь, если вам нравится этим заниматься", — поддержал Эктор украинца.

Эктор поддержал молодые таланты Фото: Threads

Интересно, что судья шоу "МастерШеф" иногда с иронией любит подшучивать над некоторыми блюдами. Например, он посмеялся над чёрным хлебом, из которого девушка решила приготовить тосты.

"Господи, прости её за то, что она издевалась над хлебом", — с юмором отреагировал Эктор.

Эктор посмеялся над черным хлебом Фото: Threads

Кроме того, повар предложил использовать некоторые блюда для проведения психологических тестов.

"Это можно использовать для психологических тестов. „Что вы видите на этой картинке?“ — пошутил Эктор".

Эктор с юмором прокомментировал блюдо Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Эктор Хименес-Браво во второй раз лег под нож и перенес операцию по изменению внешности. Он показал процесс подготовки и реабилитации после блефаропластики — пластической операции на веках.

Также шеф-повар поделился списком продуктов, которые, по его мнению, стоит раз и навсегда выбросить из домашней кухни.

Кроме того, Эктор Хименес-Браво впервые отреагировал на обвинения в отношениях с несовершеннолетними. По словам повара, информация в сети — фейк, а он уже активно консультируется с юристами.