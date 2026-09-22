Вредно для сердца: Эктор назвал четыре продукта, которые нужно выбросить в мусор

Известный ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram (@hectorjimenezbravo) списком продуктов, которые, по его мнению, стоит раз и навсегда выбросить из домашней кухни.

Речь идет о трюфельном масле, сухом чесноке, бульонных кубиках и маргарине — все они, по словам Эктора Хименеса-Браво, скорее портят блюда, чем улучшают их. В чём причина — узнайте в материале Фокуса.

Трюфельное масло

Трюфельное масло Фото: Instagram

Первой в списке "аутсайдеров" оказалось дешёвое трюфельное масло. Эктор объяснил: настоящего трюфеля в такой бутылочке и близко нет — только синтетические ароматизаторы, которые буквально перебивают натуральный вкус блюда. То есть вместо гурманской нотки хозяин получает химический привкус, который сводит на нет усилия повара.

Сухой чеснок из пакетика

Сухой чеснок из пакетика Фото: Instagram

Не обошлось и без популярной специи для быстрого приготовления — сушеного чеснока. По словам шеф-повара, такая приправа со временем становится горькой и теряет весь аромат, поэтому пользы от неё мало.

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Разница по сравнению со свежим чесноком, говорит Эктор, ощущается буквально с первого раза — блюдо сразу приобретает совершенно иные оттенки.

Бульонные кубики

Бульонные кубики Фото: Instagram

Повар не обошёл вниманием и бульонные кубики, которые так любят использовать для экономии времени. В них, по словам Эктора, слишком много соли и искусственных добавок, которые "маскируют" отсутствие натурального вкуса.

Зато домашний бульон, по его словам, готовится быстро, просто и по вкусу превосходит любой пакетированный аналог.

Маргарин против сливочного масла

Эктор подчеркнул, что этот продукт содержит большое количество насыщенных жиров Фото: Instagram

Последний пункт списка — маргарин. Эктор подчеркнул, что этот продукт содержит большое количество насыщенных жиров, которые в избыточном количестве могут негативно сказаться на работе сердца. Поэтому совет повара прост: выбирать натуральное сливочное масло вместо промышленного заменителя.

В целом совет шефа сводится к одному простому правилу: чем меньше в продукте "химии" и чем ближе он к натуральному, тем вкуснее и полезнее получится блюдо.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

После скандала с утечкой личных видео Эктор Хименес-Браво сам начал снимать пародии на себя.

Кроме того, попытка шеф-повара вступить в полк "Ахилл" закончилась неудачей.

В начале 2025 года ресторатор не сдержался и резко высказался по поводу коррупции в Украине.