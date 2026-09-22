Вредно для сердца: Эктор назвал четыре продукта, которые нужно выбросить в мусор
Известный ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram (@hectorjimenezbravo) списком продуктов, которые, по его мнению, стоит раз и навсегда выбросить из домашней кухни.
Речь идет о трюфельном масле, сухом чесноке, бульонных кубиках и маргарине — все они, по словам Эктора Хименеса-Браво, скорее портят блюда, чем улучшают их. В чём причина — узнайте в материале Фокуса.
Трюфельное масло
Первой в списке "аутсайдеров" оказалось дешёвое трюфельное масло. Эктор объяснил: настоящего трюфеля в такой бутылочке и близко нет — только синтетические ароматизаторы, которые буквально перебивают натуральный вкус блюда. То есть вместо гурманской нотки хозяин получает химический привкус, который сводит на нет усилия повара.
Сухой чеснок из пакетика
Не обошлось и без популярной специи для быстрого приготовления — сушеного чеснока. По словам шеф-повара, такая приправа со временем становится горькой и теряет весь аромат, поэтому пользы от неё мало.
Разница по сравнению со свежим чесноком, говорит Эктор, ощущается буквально с первого раза — блюдо сразу приобретает совершенно иные оттенки.
Бульонные кубики
Повар не обошёл вниманием и бульонные кубики, которые так любят использовать для экономии времени. В них, по словам Эктора, слишком много соли и искусственных добавок, которые "маскируют" отсутствие натурального вкуса.
Зато домашний бульон, по его словам, готовится быстро, просто и по вкусу превосходит любой пакетированный аналог.
Маргарин против сливочного масла
Последний пункт списка — маргарин. Эктор подчеркнул, что этот продукт содержит большое количество насыщенных жиров, которые в избыточном количестве могут негативно сказаться на работе сердца. Поэтому совет повара прост: выбирать натуральное сливочное масло вместо промышленного заменителя.
В целом совет шефа сводится к одному простому правилу: чем меньше в продукте "химии" и чем ближе он к натуральному, тем вкуснее и полезнее получится блюдо.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- После скандала с утечкой личных видео Эктор Хименес-Браво сам начал снимать пародии на себя.
- Кроме того, попытка шеф-повара вступить в полк "Ахилл" закончилась неудачей.
В начале 2025 года ресторатор не сдержался и резко высказался по поводу коррупции в Украине.