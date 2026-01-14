Эктору Хименесу-Браво 55: что известно о личной жизни известного шеф-повара (фото)

Сегодня, 14 января, свой день рождения отмечает шеф-повар, ресторатор и телеведущий Эктор Хименес-Браво. Несмотря на многолетнее присутствие в публичном пространстве, тема его личной жизни до сих пор остается закрытой, что регулярно порождает слухи и обсуждения.

В честь 55-го дня рождения Фокус рассказывает об Экторе Хименес-Браво, его личной жизни и слухах, которые распространялись в сети об известном шеф-поваре.

Эктор Исмаэль Хименес-Браво родился 14 января 1972 года в городе Букараманга в Колумбии. Он получил международное признание как шеф-повар, работал в разных странах мира, а затем переехал в Украину, где стал широко известным благодаря участию в кулинарных телепроектах, в частности как судья шоу "МастерШеф". Кроме работы на телевидении, он занимается ресторанным бизнесом и развивает собственные гастрономические проекты.

Эктор Исмаэль Хименес-Браво родился в Колумбии Фото: Instagram hectorjimenezbravo

Личная жизнь

Сам Эктор неоднократно подчеркивал, что большую часть жизни посвятил карьере. Плотный рабочий график, съемки и постоянная занятость, по его словам, долгое время оставляли мало пространства для личных отношений. Именно это он называет одной из причин, почему его частная жизнь не была и не является публичной.

Официально Эктор Хименес-Браво не состоит в браке и не имеет детей. Об этом неоднократно сообщали украинские медиа, ссылаясь на публичные комментарии самого шеф-повара и открытые биографические данные. За годы публичной карьеры не появлялось подтвержденной информации о стабильных романтических отношениях с конкретными партнершами. Время от времени в соцсетях и СМИ возникали предположения о его личной жизни, однако ни одно из них не получило официального подтверждения.

Ему приписывали роман с Ольгой Мартыновской, которая уже несколько лет является также судьей "МастерШеф". В частности, ранее актер публиковал совместные фото с девушкой. Благодаря этим фотографиям в сети проводили расследование, кто это мог быть, и все догадки остановились на Елене Соир, которая называла себя личным бренд-менеджером.

Эктор Хименес-Браво ранее публиковал фотографии с девушкой Фото: из открытых источников

Слухи о сексуальной ориентации

Отдельной темой стали слухи о сексуальной ориентации Эктора Хименеса-Браво. Они появлялись на фоне того, что он не женат, не имеет детей и не демонстрирует романтические отношения публично. В 2021 году шеф-повар впервые открыто отреагировал на эти разговоры. Он заявил, что спокойно относится к подобным сплетням и не считает нужным оправдываться за свою частную жизнь. По его словам, обсуждение того, что происходит за кадром, является проблемой не его, а тех, кто это обсуждает.

Тогда же Эктор подчеркнул, что не отказывается от идеи создания семьи. Он отметил, что жена и дети появятся в его жизни тогда, когда для этого наступит правильный момент. Никаких заявлений о своей сексуальной ориентации он не делал, поэтому все остальные предположения остаются лишь слухами, не подтвержденными самим Хименесом-Браво.

В различных интервью шеф-повар неоднократно подчеркивал, что личные отношения — это та сфера, которую он сознательно не выносит на публику. Он открыто говорит о работе, спорте, путешествиях и профессиональных планах, но избегает публичных признаний о любви. Такой подход он объясняет желанием сохранять баланс между публичностью и собственным внутренним пространством.

Эктора Хименеса-Браво подозревали в отношениях с несовершеннолетними Фото: Instagram hectorjimenezbravo

Скандал по поводу отношений с несовершеннолетними

Эктора Хименеса-Браво подозревали в отношениях с несовершеннолетними. В сети из-за этого развернулся скандал. Первым об этом начал писать блогер-плиткарь Богдан Беспалов. По словам блогера, он имеет фото- и видеодоказательства. А одному из юношей якобы было всего 15 лет.

"Имеет ли медийный человек право на собственную жизнь? Абсолютно. Каждый человек живет, как хочет. Каждый человек, медийный в том числе, имеет право вести переписку, как он считает нужным. У каждого есть свои предпочтения, у каждого есть свои фетиши. И это окей. Но не тогда, когда это касается 15, 16 и 17. Да, по закону с 16, но вам не кажется странным 52 и 16?" — отметил Богдан Беспалов.

По словам Эктора, информация об этом — фейк. Хименес-Браво отметил, что только один ролик в сети является настоящим: его шеф-повар отправлял любимому человеку несколько лет назад.

