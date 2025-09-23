Эктор Хименес-Браво после скандала с приватными видео начал снимать пародии сам на себя

Известный украинский кулинар, ресторатор и один из судей шоу "МастерШеф", очевидно, с иронией воспринимает обвинения в свой адрес. Он высмеивает "желтую прессу", написавшую о его связи с несовершеннолетними и рассылке частных записей.

Шеф-повар с юмором отнесся к скандалу вокруг своей персоны и решил снять пародию сам на себя. На странице в Instagram звезда экрана опубликовал "кружочек" в стиле мессенджера Telegram. В кадре он якобы снимает личное видео, наслаждаясь яблоком, напитком в чашке и горячим стейком.

Эктор снимает пародии на себя

"Ты такая сочная. Обожаю тебя. Только ты — навсегда. Теплый, сладкий. Без тебя жизни нет. Ты такой горячий. Ты мой любимый medium rare (самая распространенная степень прожарки телятины — Ред.). Я ждал тебя целый день. И я не один. Солнышко, я обожаю завтраки с тобой. Даже один раз в неделю", — говорит в кадре Эктор Хименес-Браво со своим фирменным акцентом, демонстрируя различные бытовые сцены.

Эктор высмеял скандал вокруг своей персоны Фото: Instagram hectorjimenezbravo

Обращение к аудитории

После паузы кулинар обратился к своей аудитории с призывом проверять информацию и критически относиться к информации, которая фигурирует в масс-медиа. "Друзья, думайте о том, что вы смотрите. Именно так и работает желтая пресса", — подытожил Эктор в конце записи.

В комментариях друзья, коллеги и поклонники ресторатора засыпали его словами поддержки. "Клаааааас!!!! Какой красивый ход! Обожаю", — написала коллега Ольга Мартыновская. "Те, кто вас любит и ценит, никогда не поверят в хейт. Ваши действия больше говорят о человечности, чем вырванные частички видео", — добавила Василиса Процюк.

Высмеивание желтой прессы

"Желтая пресса работает именно так: или туториал от Эктора, как сделать "сенсацию". На видео я показал, как это выглядит со стороны. Друзья, думайте, что смотрите. Не все, что звучит громко, является правдой", — отметил в описании к ролику Эктор.

