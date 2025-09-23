Ектор Хіменес-Браво після скандалу з приватними відео почав знімати пародії сам на себе

Відомий український кулінар, ресторатор та один із суддів шоу "МастерШеф", очевидно, з іронією сприймає звинувачення на свою адресу. Він висміює "жовту пресу", що написала про його зв'язок з неповнолітніми та розсилання "хтивок".

Шеф-кухар з гумором поставився до скандалу навколо своєї персони й вирішив зняти пародію сам на себе. На сторінці в Instagram зірка екрану опублікував "кружечок" в стилі месенджера Telegram. У кадрі він начебто знімає приватне відео, смакуючи яблуком, насолоджуючись напоєм у чашці та гарячим стейком.

Ектор знімає пародії на себе

"Ти така соковита. Обожнюю тебе. Тільки ти — назавжди. Теплий, солодкий. Без тебе життя нема. Ти такий гарячий. Ти мій улюблений medium rare (найпоширеніший ступінь прожарювання телятини — Ред.). Я чекав тебе цілий день. І я не один. Сонечко, я обожнюю сніданки з тобою. Навіть один раз на тиждень", — каже у кадрі Ектор Хіменес-Браво зі своїм фірмовим акцентом, демонструючи різні побутові сцени.

Ектор висмією скандал довкола своєї персони Фото: Instagram hectorjimenezbravo

Звернення до аудиторії

Після паузи кулінар звернувся до своєї аудиторії із закликом перевіряти інформацію та критично ставитися до інформації, яка фігурує в мас-медіа. "Друзі, думайте про те, що ви дивитеся. Саме так і працює жовта преса", — підсумував Ектор у кінці запису.

У коментарях друзі, колеги та прихильники ресторатора засипали його словами підтримки. "Клааааас!!!! Який гарний хід! Обожнюю", — написала колега Ольга Мартиновська. "Ті, хто вас любить і цінує, ніколи не повірять в хейт. Ваші дії більше говорять про людяність, чим вирвані частинки відео", — додала Василіса Процюк.

Висміювання жовтої преси

"Жовта преса працює саме так: або туторіал від Ектора, як зробити "сенсацію". На відео я показав, як це виглядає зі сторони. Друзі, думайте, що дивитеся. Не все, що звучить голосно, є правдою", — зазначив в описі до ролика Ектор.

