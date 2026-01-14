Ектору Хіменесу-Браво — 55: що відомо про особисте життя відомого шеф-кухаря (фото)

Сьогодні, 14 січня, свій день народження відзначає шеф-кухар, ресторатор і телеведучий Ектор Хіменес-Браво. Попри багаторічну присутність у публічному просторі, тема його особистого життя й досі залишається закритою, що регулярно породжує чутки та обговорення.

У честь 55-го дня народження Фокус розповідає про Ектора Хіменес-Браво, його особисте життя та чутки, які поширювались в мережі про відомого шеф-кухаря.

Ектор Ісмаель Хіменес-Браво народився 14 січня 1972 року в місті Букараманга в Колумбії. Він здобув міжнародне визнання як шеф-кухар, працював у різних країнах світу, а згодом переїхав до України, де став широко відомим завдяки участі в кулінарних телепроєктах, зокрема як суддя шоу "МастерШеф". Окрім роботи на телебаченні, він займається ресторанним бізнесом і розвиває власні гастрономічні проєкти.

Ектор Ісмаель Хіменес-Браво народився в Колумбії Фото: Instagram hectorjimenezbravo

Особисте життя

Сам Ектор неодноразово наголошував, що більшу частину життя присвятив кар’єрі. Щільний робочий графік, зйомки та постійна зайнятість, за його словами, довгий час залишали мало простору для особистих стосунків. Саме це він називає однією з причин, чому його приватне життя не було й не є публічним.

Офіційно Ектор Хіменес-Браво не перебуває у шлюбі й не має дітей. Про це неодноразово повідомляли українські медіа, посилаючись на публічні коментарі самого шеф-кухаря та відкриті біографічні дані. За роки публічної кар’єри не з’являлося підтвердженої інформації про стабільні романтичні стосунки з конкретними партнерками. Час від часу в соцмережах і ЗМІ виникали припущення про його особисте життя, однак жодні з них не отримали офіційного підтвердження.

Йому приписували роман з Ольгою Мартиновською, яка вже декілька років є також суддею "МастерШеф". Зокрема, раніше актор публікував спільні фото з дівчиною. Завдяки цим світлинам у мережі проводили розслідування, хто це міг бути, та всі здогадки зупинились на Олені Соїр, яка називала себе особистим бренд-менеджером.

Ектор Хіменес-Браво раніше публікував фотографії з дівчиною Фото: з відкритих джерел

Чутки про сексуальну орієнтацію

Окремою темою стали чутки про сексуальну орієнтацію Ектора Хіменеса-Браво. Вони з’являлися на тлі того, що він не одружений, не має дітей і не демонструє романтичні стосунки публічно. У 2021 році шеф-кухар уперше відкрито відреагував на ці розмови. Він заявив, що спокійно ставиться до подібних пліток і не вважає за потрібне виправдовуватися за своє приватне життя. За його словами, обговорення того, що відбувається поза кадром, є проблемою не його, а тих, хто це обговорює.

Тоді ж Ектор наголосив, що не відмовляється від ідеї створення сім’ї. Він зазначив, що дружина та діти з’являться в його житті тоді, коли для цього настане правильний момент. Жодних заяв про свою сексуальну орієнтацію він не робив, тому всі інші припущення залишаються лише чутками, не підтвердженими самим Хіменесом-Браво.

У різних інтерв’ю шеф-кухар неодноразово підкреслював, що особисті стосунки — це та сфера, яку він свідомо не виносить на загал. Він відкрито говорить про роботу, спорт, подорожі та професійні плани, але уникає публічних зізнань про кохання. Такий підхід він пояснює бажанням зберігати баланс між публічністю і власним внутрішнім простором.

Ектора Хіменеса-Браво підозрювали у стосунках з неповнолітніми Фото: Instagram hectorjimenezbravo

Скандал щодо стосунків з неповнолітніми

Ектора Хіменеса-Браво підозрювали у стосунках з неповнолітніми. У мережі через це розгорнувся скандал. Першим про це почав писати блогер-пліткар Богдан Беспалов. За словами блогера, він має фото- та відеодокази. А одному з юнаків начебто було лише 15 років.

"Чи має медійна людина право на власне життя? Абсолютно. Кожна людина живе, як хоче. Кожна людина, медійна в тому числі, має право вести переписку, як вона вважає за потрібне. У кожного є свої вподобання, у кожного є свої фетиші. І це окей. Але не тоді, коли це стосується 15, 16 та 17. Так, по закону з 16, але вам не здається дивним 52 і 16?" — наголосив Богдан Беспалов.

За словами Ектора, інформація про це — фейк. Хіменес-Браво наголосив, що лише один ролик у мережі є справжнім: його шеф-кухар відправляв коханій людині кілька років тому.

