Шкодить серцю: Ектор назвав чотири продукти, які потрібно викинути в смітник
Відомий ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram (@hectorjimenezbravo) списком продуктів, які, на його переконання, варто раз і назавжди викинути з домашньої кухні.
Йдеться про трюфельну олію, сухий часник, бульйонні кубики та маргарин — усі вони, за словами Ектора Хіменеса-Браво, радше шкодять стравам, ніж покращують їх. В чому причина, — дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.
Трюфельна олія
Першою у списку "аутсайдерів" опинилася дешева трюфельна олія. Ектор пояснив: справжнього трюфеля в такій пляшечці й близько немає — лише синтетичні ароматизатори, які буквально забивають натуральний смак страви. Тобто, замість гурманської нотки господар отримує хімічний присмак, який перекреслює зусилля кухаря.
Сухий часник із пакетика
Дісталося й популярній спеції для швидкого приготування — сушеному часнику. За словами шефа, така приправа з часом гіркне і втрачає весь аромат, тож користі від неї мало.
Різниця зі свіжим часником, каже Ектор, відчувається буквально з першого разу — страва одразу заграє іншими барвами.
Бульйонні кубики
Не оминув кухар і бульйонні кубики, які так люблять використовувати для економії часу. У них, каже Ектор, забагато солі та штучних домішок, які "маскують" відсутність натурального смаку.
Натомість домашній бульйон, за його словами, готується швидко, просто і виграє за смаком у будь-якого пакетованого аналога.
Маргарин проти вершкового масла
Останній пункт списку — маргарин. Ектор наголосив, що цей продукт містить велику кількість насичених жирів, які у надмірній кількості можуть негативно позначитися на роботі серця. Тому порада кухаря проста: обирати натуральне вершкове масло замість промислового замінника.
Загалом порада шефа зводиться до одного простого правила: чим менше в продукті "хімії" й чим ближче він до натурального, тим смачніша й корисніша вийде страва.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Після скандалу зі зливом приватних відео Ектор Хіменес-Браво сам почав знімати на себе пародії.
- Окрім того, спроба шеф-кухаря долучитися до полку "Ахіллес" зазнала невдачі.
На початку 2025 року ресторатор не стримався і жорстко висловився щодо корупції в Україні.