Шкодить серцю: Ектор назвав чотири продукти, які потрібно викинути в смітник

Відомий ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram (@hectorjimenezbravo) списком продуктів, які, на його переконання, варто раз і назавжди викинути з домашньої кухні.

Йдеться про трюфельну олію, сухий часник, бульйонні кубики та маргарин — усі вони, за словами Ектора Хіменеса-Браво, радше шкодять стравам, ніж покращують їх. В чому причина, — дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

Трюфельна олія

Трюфельна олія Фото: Instagram

Першою у списку "аутсайдерів" опинилася дешева трюфельна олія. Ектор пояснив: справжнього трюфеля в такій пляшечці й близько немає — лише синтетичні ароматизатори, які буквально забивають натуральний смак страви. Тобто, замість гурманської нотки господар отримує хімічний присмак, який перекреслює зусилля кухаря.

Сухий часник із пакетика

Сухий часник із пакетика Фото: Instagram

Дісталося й популярній спеції для швидкого приготування — сушеному часнику. За словами шефа, така приправа з часом гіркне і втрачає весь аромат, тож користі від неї мало.

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Різниця зі свіжим часником, каже Ектор, відчувається буквально з першого разу — страва одразу заграє іншими барвами.

Бульйонні кубики

Бульйонні кубики Фото: Instagram

Не оминув кухар і бульйонні кубики, які так люблять використовувати для економії часу. У них, каже Ектор, забагато солі та штучних домішок, які "маскують" відсутність натурального смаку.

Натомість домашній бульйон, за його словами, готується швидко, просто і виграє за смаком у будь-якого пакетованого аналога.

Маргарин проти вершкового масла

Ектор наголосив, що цей продукт містить велику кількість насичених жирів Фото: Instagram

Останній пункт списку — маргарин. Ектор наголосив, що цей продукт містить велику кількість насичених жирів, які у надмірній кількості можуть негативно позначитися на роботі серця. Тому порада кухаря проста: обирати натуральне вершкове масло замість промислового замінника.

Загалом порада шефа зводиться до одного простого правила: чим менше в продукті "хімії" й чим ближче він до натурального, тим смачніша й корисніша вийде страва.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Після скандалу зі зливом приватних відео Ектор Хіменес-Браво сам почав знімати на себе пародії.

Окрім того, спроба шеф-кухаря долучитися до полку "Ахіллес" зазнала невдачі.

На початку 2025 року ресторатор не стримався і жорстко висловився щодо корупції в Україні.