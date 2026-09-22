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Шкодить серцю: Ектор назвав чотири продукти, які потрібно викинути в смітник

Ектор Хіменес-Браво, кухар
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво | Фото: Instagram

Відомий ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram (@hectorjimenezbravo) списком продуктів, які, на його переконання, варто раз і назавжди викинути з домашньої кухні.

Йдеться про трюфельну олію, сухий часник, бульйонні кубики та маргарин — усі вони, за словами Ектора Хіменеса-Браво, радше шкодять стравам, ніж покращують їх. В чому причина, — дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

Трюфельна олія

Трюфельна олія не корисна
Трюфельна олія
Фото: Instagram

Першою у списку "аутсайдерів" опинилася дешева трюфельна олія. Ектор пояснив: справжнього трюфеля в такій пляшечці й близько немає — лише синтетичні ароматизатори, які буквально забивають натуральний смак страви. Тобто, замість гурманської нотки господар отримує хімічний присмак, який перекреслює зусилля кухаря.

Сухий часник із пакетика

Сухий часник
Сухий часник із пакетика
Фото: Instagram

Дісталося й популярній спеції для швидкого приготування — сушеному часнику. За словами шефа, така приправа з часом гіркне і втрачає весь аромат, тож користі від неї мало.

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Різниця зі свіжим часником, каже Ектор, відчувається буквально з першого разу — страва одразу заграє іншими барвами.

Бульйонні кубики

Бульйонні кубики
Бульйонні кубики
Фото: Instagram

Не оминув кухар і бульйонні кубики, які так люблять використовувати для економії часу. У них, каже Ектор, забагато солі та штучних домішок, які "маскують" відсутність натурального смаку.

Натомість домашній бульйон, за його словами, готується швидко, просто і виграє за смаком у будь-якого пакетованого аналога.

Маргарин проти вершкового масла

Маргарин шкідливий
Ектор наголосив, що цей продукт містить велику кількість насичених жирів
Фото: Instagram

Останній пункт списку — маргарин. Ектор наголосив, що цей продукт містить велику кількість насичених жирів, які у надмірній кількості можуть негативно позначитися на роботі серця. Тому порада кухаря проста: обирати натуральне вершкове масло замість промислового замінника.

Загалом порада шефа зводиться до одного простого правила: чим менше в продукті "хімії" й чим ближче він до натурального, тим смачніша й корисніша вийде страва.

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