"На балкон!": Ектор з іронією оцінив кулінарні таланти українців (фото)

Відомий ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво відкрито оцінює кулінарні здібності українців. Люди діляться своїми шедеврами у мережі, а знаменитість не проходить повз і залишає вердикти під постами.

Деякі страви Ектор хвалить, а деякі – з іронією та гумором відправляє "на балкон". Про це стало відомо із дописів у Threads шеф-кухаря.

Ектор оцінює кулінарні шедеври українців

Відомий кухар часто залишає щирі, а іноді кумедні коментарі під постами у соцмережі. Таким чином, Ектор виступає як "ресторанний критик" і оцінює страви українців.

Наприклад, один з користувачів поділився фото зі свіжоприготовленим борщем, і запитав: "Є тут люди, які не люблять борщ? Хто ви?". На що шеф-кухар відповів: "Хіба це люди, якщо вони не люблять борщ?".

Ектор оцінив борщ Фото: Threads

Крім цього, Ектор часто у коментарях використовує свою відому фразу "На балкон!", яка вже стала мемом. У шоу "МастерШеф" знаменитість цим культовим висловом відправляв учасників, коли вони добре виконували завдання.

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Так, на допис військового, який приготував для побратимів сінабони, Ектор відповів: "А як балкон у військових називається?". Таким чином, кухарю сподобався кулінарний шедевр хлопця.

Ектор оцінив сінабони військового Фото: Threads

Ектор відреагував на страву відомою фразою Фото: Threads

До того ж Ектор підтримав українця, який тільки почав розвивати свій кулінарний талант, але через невдачі зрозумів, що це не його:

"Перед вами людина, яка перепробувала багато рецептів і врешті зрозуміла, що це не моє! Рецепти від Ярославського чи Клопотенка гарні і прості, але, схоже, просто я не можу це зробити. Я можу багато страв робити, від простих до складних, я вмію трошки декорувати, але сирники більше ніколи", — написав хлопець.

На це відомий шеф-кухар відповів, що будь-яка професія потребує зусиль та роботи над собою. За його словами, він взагалі починав з того, що мив посуд.

"Не здавайтесь, якщо ви любите це робити", — підтримав Ектор українця.

Ектор підтримав молоді таланти Фото: Threads

Цікаво, що суддя шоу "МастерШеф" іноді з іронією любить поглузувати з деяких страв. Наприклад, він посміявся з чорного хліба, з якого дівчина вирішила приготувати тости.

"Господи, пробач її за знущання над хлібом", — з гумором відреагував Ектор.

Ектор посміявся з чорного хліба Фото: Threads

Також деякі страви кухав запропонував використовувати для психологічних тестів.

"Це можна використовувати для психологічних тестів. "Що ви бачите на цій картинці?" — пожартував Ектор.

Ектор з гумором прокоментував страву Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ектор Хіменес-Браво вдруге ліг під ніж та переніс операцію зі зміни зовнішності. Він показав процес підготовки та реабілітацію після блефаропластики — пластичної операції на повіках.

Також шеф-кухар поділився списком продуктів, які, на його переконання, варто раз і назавжди викинути з домашньої кухні.

Крім того, Ектор Хіменес-Браво вперше відреагував на звинувачення у стосунках з неповнолітніми. За словами кулінара, інформація в мережі — фейк, а він уже активно консультується з юристами.