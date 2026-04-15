54-річний Ектор Хіменес-Браво ліг під ніж: що він зробив з обличчям (фото)

Український шеф-кухар та телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вдруге ліг під ніж та переніс операцію зі зміни зовнішності.

Суддя шоу "МастерШеф" поділився в Instagram (hectorjimenezbravo) кадрами з клініки, показавши процес підготовки та реабілітацію після блефаропластики — пластичної операції на повіках.

За словами зірки екрану, він працює на телебаченні, тому йому потрібно завжди мати гарний вигляд.

"Так, друзі, це була операція. Ви знаєте, що я працюю на телебаченні, і для мене важливо мати гарний вигляд. Це була блефаропластика — операція на повіках. Довго вагався, але все ж вирішив довіритися лікарям і зробити це для себе", — зазначив Хіменес-Браво.

Після процедури колумбієць показався з пластирами на очах і набряками. Це тимчасова незручність, а готовий результат можна буде оцінити згодом.

"Але вже зараз я розумію, що це було правильне рішення. І взагалі, я за чесність із собою. Любити себе — це не тільки приймати, а й піклуватися. І якщо є можливість щось делікатно покращити і від цього почуватися впевненіше, то чому б і ні?" — вважає Ектор.

Цікаво, це не перший досвід зовнішніх змін для судді "МастерШефа". Раніше шеф-кухар робив пересадку волосся. Він довго сумнівався перед процедурою, але згодом зрозумів, що воно було того варте.

