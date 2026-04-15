54-летний Эктор Хименес-Браво лег под нож: что он сделал с лицом (фото)

Украинский шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво во второй раз лег под нож и перенес операцию по изменению внешности.

Судья шоу "МастерШеф" поделился в Instagram (hectorjimenezbravo) кадрами из клиники, показав процесс подготовки и реабилитацию после блефаропластики — пластической операции на веках.

По словам звезды экрана, он работает на телевидении, поэтому ему нужно всегда хорошо выглядеть.

"Да, друзья, это была операция. Вы знаете, что я работаю на телевидении, и для меня важно хорошо выглядеть. Это была блефаропластика — операция на веках. Долго колебался, но все же решил довериться врачам и сделать это для себя", — отметил Хименес-Браво.

После процедуры колумбиец показался с пластырями на глазах и отеками. Это временное неудобство, а готовый результат можно будет оценить позже.

"Но уже сейчас я понимаю, что это было правильное решение. И вообще, я за честность с собой. Любить себя — это не только принимать, но и заботиться. И если есть возможность что-то деликатно улучшить и от этого чувствовать себя увереннее, то почему бы и нет?" — считает Эктор.

Интересно, это не первый опыт внешних изменений для судьи "МастерШефа". Ранее шеф-повар делал пересадку волос. Он долго сомневался перед процедурой, но впоследствии понял, что оно того стоило.

