Эктор срочно уехал из Украины в Канаду: все подробности (фото)
Украинский шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво уехал в Канаду в связи с неотложными обстоятельствами.
В Instagram судья шоу "МастерШеф" рассказал, как проходит его поездка.
Эктор Хименес-Браво покинул Украину
"Место, где когда-то началась совсем другая история моей жизни. Именно здесь я делал свои первые шаги на кухне, влюбился в кулинарию, много работал, ошибался, учился и даже не представлял, куда приведёт меня этот путь. И вот я снова здесь. В своём доме, в котором не был 5 лет. Знаете, это очень особенное ощущение — вернуться в место, с которым связано столько воспоминаний", — рассказал Эктор о Канаде.
Шоумен подчеркнул, что поездка была срочной и очень важной для него.
"Накопилось много дел, которые требовали моего личного присутствия. И, конечно, я хотел наконец увидеть свой дом, встретиться с близкими мне людьми", — написал кулинар.
Первое, что поразило его по приезде, — это то, как люди там живут своей привычной, спокойной жизнью.
"Они знают, что происходит в Украине, сопереживают нам, следят за новостями. Но знать об этом и переживать это каждый день — совсем разные вещи", — говорит Эктор.
Он также встретил за границей много украинцев.
Эктор говорит, что наконец-то обрёл душевное спокойствие.
"Я не пропустил ни одного рассвета и заката у своего дома. Просто сидел, смотрел на небо, дышал и ценил каждую минуту. Ведь когда живешь в Украине сегодня, начинаешь совсем по-другому относиться к таким, казалось бы, обычным моментам", — отметил шеф-повар.
Эктор говорит, что очень хотел побывать в Канаде. Но ещё больше он хотел вернуться в Украину.
Жизнь — в Украине
"Канада навсегда останется важной частью моей истории. Я благодарен этой стране за возможности, за людей, которых она мне подарила, и за тот путь, который начался здесь", — написал судья "МастерШефу".
Хименес-Браво подчеркнул, что его жизнь сегодня — в Украине.
"И куда бы ни занесла меня жизнь, я всегда буду возвращаться сюда", — подытожил повар.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Эктор Хименес-Браво во второй раз лег под нож и перенес операцию по изменению внешности.
- Судья шоу "МастерШеф" отреагировал на обвинения в отношениях с несовершеннолетними.
Кроме того, Хименес-Браво уехал из Украины, чтобы встретиться с близкими.