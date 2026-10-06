Эктор срочно уехал из Украины в Канаду: все подробности (фото)

Украинский шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво уехал в Канаду в связи с неотложными обстоятельствами.

В Instagram судья шоу "МастерШеф" рассказал, как проходит его поездка.

Эктор Хименес-Браво покинул Украину

"Место, где когда-то началась совсем другая история моей жизни. Именно здесь я делал свои первые шаги на кухне, влюбился в кулинарию, много работал, ошибался, учился и даже не представлял, куда приведёт меня этот путь. И вот я снова здесь. В своём доме, в котором не был 5 лет. Знаете, это очень особенное ощущение — вернуться в место, с которым связано столько воспоминаний", — рассказал Эктор о Канаде.

Шоумен подчеркнул, что поездка была срочной и очень важной для него.

"Накопилось много дел, которые требовали моего личного присутствия. И, конечно, я хотел наконец увидеть свой дом, встретиться с близкими мне людьми", — написал кулинар.

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Первое, что поразило его по приезде, — это то, как люди там живут своей привычной, спокойной жизнью.

"Они знают, что происходит в Украине, сопереживают нам, следят за новостями. Но знать об этом и переживать это каждый день — совсем разные вещи", — говорит Эктор.

Он также встретил за границей много украинцев.

Эктор Хименес-Браво Фото: Instagram

Эктор говорит, что наконец-то обрёл душевное спокойствие.

"Я не пропустил ни одного рассвета и заката у своего дома. Просто сидел, смотрел на небо, дышал и ценил каждую минуту. Ведь когда живешь в Украине сегодня, начинаешь совсем по-другому относиться к таким, казалось бы, обычным моментам", — отметил шеф-повар.

Эктор говорит, что очень хотел побывать в Канаде. Но ещё больше он хотел вернуться в Украину.

Эктор Хименес-Браво Фото: Instagram

Жизнь — в Украине

"Канада навсегда останется важной частью моей истории. Я благодарен этой стране за возможности, за людей, которых она мне подарила, и за тот путь, который начался здесь", — написал судья "МастерШефу".

Хименес-Браво подчеркнул, что его жизнь сегодня — в Украине.

Эктор Хименес-Браво Фото: Instagram

"И куда бы ни занесла меня жизнь, я всегда буду возвращаться сюда", — подытожил повар.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Эктор Хименес-Браво во второй раз лег под нож и перенес операцию по изменению внешности.

Судья шоу "МастерШеф" отреагировал на обвинения в отношениях с несовершеннолетними.

Кроме того, Хименес-Браво уехал из Украины, чтобы встретиться с близкими.