Ектор терміново виїхав з України до Канади: усі подробиці (фото)
Український шеф-кухар та телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво виїхав до Канади через термінові обставини.
В Instagram суддя шоу "МастерШеф" розповів, як проходить його поїздка.
Ектор Хіменес-Браво виїхав з України
"Місце, де колись почалася зовсім інша історія мого життя. Саме тут я робив свої перші кроки на кухні, закохувався в кулінарію, багато працював, помилявся, вчився і навіть не уявляв, куди мене приведе цей шлях. І ось я знову тут. У своєму будинку, в якому не був 5 років. Знаєте, дуже особливе відчуття — повернутися в місце, з яким пов’язано стільки спогадів", — розповів Ектор про Канаду.
Шоумен наголосив, що поїздка була терміновою і дуже важливою для нього.
"Накопичилося багато справ, які потребували моєї особистої присутності. І, звісно, я хотів нарешті побачити свій будинок, зустрітися з дорогими мені людьми", — написав кулінар.
Перше, що вразило його після приїзду, це те, як люди там живуть своїм звичним, спокійним життям.
"Вони знають, що відбувається в Україні, співпереживають нам, стежать за новинами. Але знати й проживати це щодня — зовсім різні речі", — каже Ектор.
Він також зустрів за кордоном багато українців.
Ектор каже, що нарешті він відчув спокій.
"Я не пропустив жодного світанку та заходу сонця біля свого будинку. Просто сидів, дивився на небо, дихав і цінував кожну хвилину. Бо коли живеш в Україні сьогодні, починаєш зовсім інакше ставитися до таких, здавалося б, звичайних моментів", — зазначив шеф-кухар.
Ектор каже, що дуже хотів побачити Канаду. Але ще більше хотів повернутися в Україну.
Життя — в Україні
"Канада назавжди залишиться важливою частиною моєї історії. Я вдячний цій країні за можливості, за людей, яких вона мені подарувала, і за той шлях, який тут розпочався", — написав суддя "МастерШефу".
Хіменес-Браво наголосив, що його життя сьогодні — в Україні.
"І куди б мене не заносило життя, я завжди повертатимуся сюди", — резюмував кулінар.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ектор Хіменес-Браво вдруге ліг під ніж та переніс операцію зі зміни зовнішності.
- Суддя шоу "МастерШеф" відреагував на звинувачення у стосунках з неповнолітніми.
Крім того, Хіменес-Браво виїхав з України зустрітися з близькими.