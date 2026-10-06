Ектор терміново виїхав з України до Канади: усі подробиці (фото)

Український шеф-кухар та телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво виїхав до Канади через термінові обставини.

В Instagram суддя шоу "МастерШеф" розповів, як проходить його поїздка.

Ектор Хіменес-Браво виїхав з України

"Місце, де колись почалася зовсім інша історія мого життя. Саме тут я робив свої перші кроки на кухні, закохувався в кулінарію, багато працював, помилявся, вчився і навіть не уявляв, куди мене приведе цей шлях. І ось я знову тут. У своєму будинку, в якому не був 5 років. Знаєте, дуже особливе відчуття — повернутися в місце, з яким пов’язано стільки спогадів", — розповів Ектор про Канаду.

Шоумен наголосив, що поїздка була терміновою і дуже важливою для нього.

"Накопичилося багато справ, які потребували моєї особистої присутності. І, звісно, я хотів нарешті побачити свій будинок, зустрітися з дорогими мені людьми", — написав кулінар.

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Перше, що вразило його після приїзду, це те, як люди там живуть своїм звичним, спокійним життям.

"Вони знають, що відбувається в Україні, співпереживають нам, стежать за новинами. Але знати й проживати це щодня — зовсім різні речі", — каже Ектор.

Він також зустрів за кордоном багато українців.

Ектор Хіменес-Браво Фото: Instagram

Ектор каже, що нарешті він відчув спокій.

"Я не пропустив жодного світанку та заходу сонця біля свого будинку. Просто сидів, дивився на небо, дихав і цінував кожну хвилину. Бо коли живеш в Україні сьогодні, починаєш зовсім інакше ставитися до таких, здавалося б, звичайних моментів", — зазначив шеф-кухар.

Ектор каже, що дуже хотів побачити Канаду. Але ще більше хотів повернутися в Україну.

Ектор Хіменес-Браво Фото: Instagram

Життя — в Україні

"Канада назавжди залишиться важливою частиною моєї історії. Я вдячний цій країні за можливості, за людей, яких вона мені подарувала, і за той шлях, який тут розпочався", — написав суддя "МастерШефу".

Хіменес-Браво наголосив, що його життя сьогодні — в Україні.

Ектор Хіменес-Браво Фото: Instagram

"І куди б мене не заносило життя, я завжди повертатимуся сюди", — резюмував кулінар.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ектор Хіменес-Браво вдруге ліг під ніж та переніс операцію зі зміни зовнішності.

Суддя шоу "МастерШеф" відреагував на звинувачення у стосунках з неповнолітніми.

Крім того, Хіменес-Браво виїхав з України зустрітися з близькими.