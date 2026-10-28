Ектор Хіменес-Браво вляпався у скандал після критики Радіодиктанту: всі подробиці
Український шеф-кухар та телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво опинився у центрі гучного обговорення. Так, у соцмережі на нього "накинулись" українці, яких збентежив допис зірки про Радіодиктант.
На сторінці Ектора у Threads з’явився пост про те, що він нібито не розуміє суть диктанту і просить пояснити йому це. Через декілька хвилин допис видалили, але користувачі мережі встигли розкритикувати знаменитість.
Дехто вважає, що допис випадково оприлюднив SMM-ник Ектора. Через це у мережі розгорілось гучне обговорення.
Скандал з Ектором – що відомо
Користувачка мережі поділилась скріншотом допису кухара, який нібито не розуміє суть Радіодиктанту. На його думку, в Україні є більш важливі теми та проблеми.
"А в чому суть Радіодиктанту? Останні місяці ми чуємо про дефіцит бюджету, зупинку програм, підняття податків бізнесу, попереду складна зима… Я щиро не розумію, поясніть, будь ласка, в чому цінність. Без негативу", — написав Ектор.
Цікаво, що через декілька хвилин допис було видалено, але українці встигли побачити його.
Користувачі мережі почали бурхливо обговорювати висловлювання Ектора і зазначили, що, ймовірно, це була помилка SMM-ника, який веде сторінку кухара. Дехто вважає, що це був сарказм зі сторони зірки.
- "Я вибачаюся, а що це було?";
- "Думаю, СММ-ник Ектора (він же не особисто сторінку веде) хотів(ла) викласти це з власної, але переплутав(ла). Тому швиденько підчистили";
- "СММ-ник загрався";
- "Мені взагалі не подобається його СММ, абсолютно не схоже на Ектора, якось все фальшиво. Так, людинка реально сидить багато і все коментує, але взагалі не туди, краще б рецепти людям радив";
- "Іноді СММ аж занадто веде його Тредс";
- "Там часто доволі дивні коментарі. СММ, на мою думку, не дуже розуміє, чию сторінку веде";
- "Я думала, це сарказм, бо бачила в мережі такі пости".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Ектор Хіменес-Браво виїхав до Канади через термінові обставини. В Instagram суддя шоу "МастерШеф" розповів, як проходить його поїздка.
- Відомий кухар після скандалу з приватними відео почав знімати пародії сам на себе.
Крім того, Ектор відкрито оцінює кулінарні здібності українців. Люди діляться своїми шедеврами у мережі, а знаменитість не проходить повз і залишає вердикти під постами.