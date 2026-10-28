Ектор Хіменес-Браво вляпався у скандал після критики Радіодиктанту: всі подробиці

Український шеф-кухар та телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво опинився у центрі гучного обговорення. Так, у соцмережі на нього "накинулись" українці, яких збентежив допис зірки про Радіодиктант.

На сторінці Ектора у Threads з’явився пост про те, що він нібито не розуміє суть диктанту і просить пояснити йому це. Через декілька хвилин допис видалили, але користувачі мережі встигли розкритикувати знаменитість.

Дехто вважає, що допис випадково оприлюднив SMM-ник Ектора. Через це у мережі розгорілось гучне обговорення.

Скандал з Ектором – що відомо

Користувачка мережі поділилась скріншотом допису кухара, який нібито не розуміє суть Радіодиктанту. На його думку, в Україні є більш важливі теми та проблеми.

"А в чому суть Радіодиктанту? Останні місяці ми чуємо про дефіцит бюджету, зупинку програм, підняття податків бізнесу, попереду складна зима… Я щиро не розумію, поясніть, будь ласка, в чому цінність. Без негативу", — написав Ектор.

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Цікаво, що через декілька хвилин допис було видалено, але українці встигли побачити його.

Ектор втрапив у скандал Фото: Threads

Користувачі мережі почали бурхливо обговорювати висловлювання Ектора і зазначили, що, ймовірно, це була помилка SMM-ника, який веде сторінку кухара. Дехто вважає, що це був сарказм зі сторони зірки.

"Я вибачаюся, а що це було?";

"Думаю, СММ-ник Ектора (він же не особисто сторінку веде) хотів(ла) викласти це з власної, але переплутав(ла). Тому швиденько підчистили";

"СММ-ник загрався";

"Мені взагалі не подобається його СММ, абсолютно не схоже на Ектора, якось все фальшиво. Так, людинка реально сидить багато і все коментує, але взагалі не туди, краще б рецепти людям радив";

"Іноді СММ аж занадто веде його Тредс";

"Там часто доволі дивні коментарі. СММ, на мою думку, не дуже розуміє, чию сторінку веде";

"Я думала, це сарказм, бо бачила в мережі такі пости".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ектор Хіменес-Браво виїхав до Канади через термінові обставини. В Instagram суддя шоу "МастерШеф" розповів, як проходить його поїздка.

Відомий кухар після скандалу з приватними відео почав знімати пародії сам на себе.

Крім того, Ектор відкрито оцінює кулінарні здібності українців. Люди діляться своїми шедеврами у мережі, а знаменитість не проходить повз і залишає вердикти під постами.