"Каменських забрала швидка": співачку висміяли після Радіодиктанту (фото)

27 жовтня українці по всьому світу писали Радіодиктант національної єдності. Після цього не обійшлося без хвилі мемів у мережі.

Люди жартували про "Григорія Сковороду", який прийшов писати диктант, правопис деяких складних слів і не тільки. "Дісталося" і Насті Каменських, яка нещодавно розповіла, що через українську мову в неї зʼявилася кіста.

Каменських висміяли після Радіодиктанту

Користувачі мережі почали уявляти, що могло статися з артисткою під час такої близької взаємодії з українською мовою.

Ба більше, українці припустили, що співачка — це Янукович, який ламає ручку.

Меми про Радіодиктант Фото: Threads

"Настя Каменських госпіталізована з відкритими переломами обох рук. Співачка намагалась написати загальнонаціональний диктант з української мови", — пишуть українці.

Меми про Радіодиктант Фото: Threads

"Настю Каменських під час радіодиктанту забрала швидка", — написав волонтер Сергій Стерненко.

Видео дня

Меми про Радіодиктант Фото: Threads

"Настя Каменських не писала радіодиктант, щоб не зламати руку. А наші морпіхи — писали!" — відреагували українські військові.

Меми про Радіодиктант Фото: Threads

"Настя Каменських не буде писати диктант, щоб не виліз артрит", — жартують люди.

Меми про Радіодиктант Фото: Threads

Меми про Радіодиктант Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український шеф-кухар та телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво опинився у центрі гучного обговорення на фоні Радіодиктанту.

Астаф’єва, яка читала цього року Радіодиктант національної єдності, іронічно відповіла своїм критикам.

Куди відправляти свої тексти диктанту, аби його перевірили фахівці.