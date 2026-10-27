Сковорода, ченці та Даша Астафʼєва: найсмішніше з Радіодиктанту (фото)

У вівторок, 27 жовтня, українці по всьому світу писали Радіодиктант національної єдності, який читали Даша Астафʼєва та Артур Пройдаков.

Як і багато гучних подій в Україні, ця не обійшлося без мемного шлейфу за собою. Фокус зібрав найсмішніші жарти з мережі.

Меми про Радіодиктант-2026

На фоні останнього гучного мовного скандалу з Настею Каменських українці почали жартувати, що співачка не писала диктант, аби не зламати руку.

"Настя Каменських госпіталізована з відкритими переломами обох рук. Співачка намагалась написати загальнонаціональний диктант з української мови", — писали користувачі мережі.

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

А співака Івана Люленова порівняли з Григорієм Сковородою.

"Навіщо було бентежити Григорія Сковороду словом "гіперсильно"? В його часи такого не було", "Світ ловив його, та не піймав. А українці можуть його зловити в турі", — писали українці.

Видео дня

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

Також користувачі мережі звернули увагу на несподівану зустріч доволі різних людей з шоу-бізнесу.

"Я де завгодно могла уявити Івана Люленова і Ель Кравчука разом, але не на радіодиктанті", — пишуть українці.

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

"Радіодиктант бі лайк: А ми вже готові писати диктант. Тому рухаємося в поле, на планету Сатурн, у Норвежське море, у Задзеркалля, до Лісової школи, Ґоґвартсу. А тепер пишемо разом. А перед цим завітаємо до Південної Америки, Ашану, джунглів", — звернули увагу на затяжний процес вступу до диктанту, коли на звʼязок виходять українці з усього світу.

Також люди міркували, як же пишеться слово "зсушний".

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

Меми про Радіодиктант-2026 Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Даша Астаф’єва активно займається волонтерством, заснувала книжковий застосунок UnderBooks для популяризації української мови і літератури, а також стала читцем цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артистка розповідає про це.

Астаф’єва, яка читала цього року Радіодиктант національної єдності, іронічно відповіла своїм критикам.

Куди відправляти свої тексти диктанту, аби його перевірили фахівці.