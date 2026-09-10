Після заяв про українську мову і кісту: Настю Каменських внесли до бази "Миротворець"

Українську співачку Настю Каменських внесли до бази сайту "Миротворець". Туди артистка потрапила після своїх скандальних заяв про проблеми зі здоров'ям, які у неї виникли нібито через перехід на українську мову.

Каменських потрапила до бази "Миротворець" увечері 9 вересня. Про це свідчать дані, оприлюднені на самому сайті.

Відповідно до інформації на порталі, артистка потрапила до бази через те, що здійснювала провокативну діяльність. Її висловлювання розцінили як "участь в актах гуманітарної агресії" проти України. Також внесення до бази "Миротворця" аргументується участю Каменських "в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні".

Настя Каменських потрапила до бази "Миротворець" через "участь в актах гуманітарної агресії" проти України Фото: Скрін

У досьє на Каменських також згадано про те, що у квітні 2022 року їй заборонили в'їзд до Російської Федерації на 50 років через підтримку України та засудження російського військового вторгнення.

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Що Настя Каменських сказала про кісту та мову

Приводом до внесення у "Миротворець" стали попередні гучні заяви Анастасії. Днями в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій артистка пояснювала, чому нібито була змушена перейти з українською мови на російську. Співачка заявила, що це був вимушений крок через певні "проблеми зі здоров'ям", а пораду щодо переходу на російську їй дав нібито психолог, до якого вона звернулася.

"Я пішла до психолога, і він мені каже: "Повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає це". І річ же не в тому, кому належить ця мова, це ж суто психосоматика. Давай краще так, я вірю у психосоматику: все, що з нами відбувається, йде з голови" заявляла Настя Каменських.

Після такої "поради" артистка повернулася до вживання російської мови і до свого звичного репертуару. Саме мовне питання в Україні Каменських назвала "штучним" і сказала, що думає, наче його використовують лише "у політичних цілях".

При цьому Анастасія підкреслила Гордєєвій, що залишається патріоткою, але передусім — власної родини. За її словами, сімейні цінності відіграють важливішу роль для артистки, аніж суспільні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також психіатр і невролог вищої категорії Євген Скрипник розкритикував Настю Каменських після її заяв про кісту і мову.