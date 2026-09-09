Дороги назад нема: що сказала в інтервʼю Настя Каменських, окрім кісти від мови (фото)

Українська співачка Настя Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом дала скандальне інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де розкрила подробиці свого особистого життя та мовного вибору.

Окрім заяви про те, що вона повернулася до російської через "кісту від української мови", артистка висловилася щодо маніпуляцій патріотизмом та пояснила фейкове розлучення з Потапом.

Власний погляд на патріотизм та мовне питання

Каменських зазначила, що вважає питання мови в Україні "абсолютною політикою", а себе називає насамперед "патріотом своєї родини".

Настя Каменських вляпалась у скандал Фото: Youtube

На її думку, держава використовує мову та поняття батьківщини для тотального контролю над громадянами. Співачка наголосила, що хоче сама вирішувати, якою мовою їй співати та спілкуватися, а свою трансформацію вважає природним процесом.

Фейкове розлучення як маркетинговий хід

Пара також спростувала чутки про своє розлучення, зазначивши, що вони досі перебувають у офіційному шлюбі.

Відео дня

За словами Насті, розповсюджена раніше заява про те, що вони "більше не пара", була свідомим прогрівом. Повідомлення про розрив було спланованим кроком для підсилення ефекту від майбутнього повернення дуету.

Співачка не вважає це маніпуляцією особистим життям, а Потап додав, що правдива історія була б занадто "нудною та нецікавою" для публіки.

Реакція соцмереж

Заяви Каменських про "психосоматичну кісту від української мови" спричинили хвилю обурення та гумору в мережі Threads.

"Уявляю цей консиліум лікарів: "Насте, у вас тут киста вилізла. Ви що, говорили українською? Терміново 2 дози руснявої внутрішньовушно".

"Чергове дно від Каменських… Виявляється, українська мова настільки "знищила" Настю, що в неї вилізла кіста… Це вже навіть не "яка разница". Це якийсь новий рівень абсурду".

"Якщо в Каменських зникла кіста після повернення на російську, то вона може отримати повний апгрейд здоров’я після втрати українського паспорта. Я б скинулася на таку благодійність".

"Пропоную Насті змінити прізвище: Настя Кістанських. Бо Каменських неактуально, в неї ж не камні в нирках".

"Мало хто знає, але у Каменських на рингтоні стоїть пісня: Кис-кис-кис-кіста, кіста, кістуня".

"Купа хейту навколо Каменських. Як експерт Германської Нової Медицини скажу на 100%, що кіста з’явилася через те, що "треба" співати іншою мовою… включився внутрішній конфлікт".

Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, виконавці Потап і Настя Каменських оприлюднили "жартівливий" відеоролик у соцмережах, який викликав хвилю обурення серед користувачів. У ньому зірки зачепили мовне питання і "свободу".