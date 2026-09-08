"Як це витримала, не знаю": Настя Каменських зізналась, що не може мати дітей

Співачка Настя Каменських відверто розповіла про численні невдалі спроби завагітніти та психологічний тиск суспільства, через який тривалий час вважала себе неповноцінною.

В інтерв'ю Катерині Гордєєвій 39-річна виконавиця зізналася, що думка про обов'язкове материнство довгий час була для неї нав'язаним стереотипом, який змушував почуватися неповноцінною.

"Мені здавалось раніше, точніше це була нав'язана історія, що ти неповноцінна жінка, якщо в тебе немає дітей. Ця думка несла мене. Але в нас не виходило", — сказала співачка.

У спробах стати матір'ю Каменських пройшла крізь складні випробування, серед яких чотири процедури ЕКО та п'ять спроб штучної інсемінації.

Постійні гормональні сплески спричиняли важкі коливання ваги та суттєво виснажували організм. Співачка відверто порівняла цей період із гормональною бомбою та зазначила, що зараз сама не розуміє, як психологічно витримала таке навантаження.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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